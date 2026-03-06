Prima pagină » Sport » FRH anunță lotul național pentru „dubla” cu Turcia din preliminariile Mondialului de handbal masculin

Federația Română de Handbal a anunțat lotul echipei naționale masculine care pregătește dubla-manșă cu Turcia în faza secundă a calificărilor pentru Campionatul Mondial 2027.
Petre Apostol
06 mart. 2026, 14:26, Sport

După participarea la Campionatul European de handbal masculin din ianuarie 2026, lotul echipei naționale a României se reunește pentru jocurile din preliminariile competiției mondiale.

Înainte de meciurile cu Turcia, elevii antrenorilor George Buricea și Ionuț Georgescu vor efectua un stagiu de pregătire centralizată la Buzău, în perioada 14 – 18 martie.

Meciurile cu Turcia din preliminarii sunt programate astfel:

Tur: 19 martie, ora 15:00, în Turcia

Retur: 22 martie, ora 19:00, la Buzău

În cazul calificării, România va întâlni Norvegia în faza finală a preliminariilor, între 13 și 17 mai.

Lotul României pentru dubla cu Turcia:

Portari:

Vasile Dan Lucian – SCM Politehnica Timișoara

Rusu Dumitru Vlăduț – CSM Vaslui

Extreme stânga:

Vereș Denis – AHC Potaissa Turda

Andrei Alexandru George – SCM Politehnica Timișoara

Pivoți:

Dedu Călin – CS Dinamo București

Oancea Bogdan Andrei – CSM București

Szasz Andras – SCM Politehnica Timișoara

Extreme dreapta:

Grigore Paul Sorin – CSU Suceava

Nistor-Ioniță Ionuț – CS Dinamo București

Interi stânga:

Ilie Gabriel Cristian – Partizan Belgrad

Botea Tudor – CS Minaur Baia Mare

Buzle Iosif Andrei – CS Dinamo București

Caba Liviu Emil – Partizan Belgrad

Centri:

Stanciuc Daniel – CS Dinamo București

Drăgan Andrei Valeriu – CSM București

Interi dreapta:

Radu Codrin George – CSU Suceava

Stănescu Ionuț Adrian – Wybrzeze Gdansk

