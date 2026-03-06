FRH anunță lotul național pentru „dubla” cu Turcia din preliminariile Mondialului de handbal masculin

După participarea la Campionatul European de handbal masculin din ianuarie 2026, lotul echipei naționale a României se reunește pentru jocurile din preliminariile competiției mondiale.
Înainte de meciurile cu Turcia, elevii antrenorilor George Buricea și Ionuț Georgescu vor efectua un stagiu de pregătire centralizată la Buzău, în perioada 14 – 18 martie.
Meciurile cu Turcia din preliminarii sunt programate astfel:
Tur: 19 martie, ora 15:00, în Turcia
Retur: 22 martie, ora 19:00, la Buzău
În cazul calificării, România va întâlni Norvegia în faza finală a preliminariilor, între 13 și 17 mai.
Portari:
Vasile Dan Lucian – SCM Politehnica Timișoara
Rusu Dumitru Vlăduț – CSM Vaslui
Extreme stânga:
Vereș Denis – AHC Potaissa Turda
Andrei Alexandru George – SCM Politehnica Timișoara
Pivoți:
Dedu Călin – CS Dinamo București
Oancea Bogdan Andrei – CSM București
Szasz Andras – SCM Politehnica Timișoara
Extreme dreapta:
Grigore Paul Sorin – CSU Suceava
Nistor-Ioniță Ionuț – CS Dinamo București
Interi stânga:
Ilie Gabriel Cristian – Partizan Belgrad
Botea Tudor – CS Minaur Baia Mare
Buzle Iosif Andrei – CS Dinamo București
Caba Liviu Emil – Partizan Belgrad
Centri:
Stanciuc Daniel – CS Dinamo București
Drăgan Andrei Valeriu – CSM București
Interi dreapta:
Radu Codrin George – CSU Suceava
Stănescu Ionuț Adrian – Wybrzeze Gdansk