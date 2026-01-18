Prima pagină » Sport » România întâlnește campioana olimpică și mondială, Danemarca, la Europeanul de handbal masculin

Naționala României se pregătește pentru unul dintre cele mai dificile teste din grupa B la Campionatul European de handbal masculin 2026, confruntându-se duminică seara, de la ora 21:30, cu Danemarca, echipă care este campioana mondială și olimpică en-titre. Partida se desfășoară la Herning.
sursă foto: FRH
România a debutat vineri la turneul final de la Campionatul European organizat de Danemarca, Norvegia și Suedia. Elevii antrenorului George Buricea au cedat în fața Portugaliei, scor 34-40.

„Tricolorii” au început bine meciul și au condus în primele minute, dar au cedat treptat în fața experienței lusitanilor. Principalii jucători ai României au fost Stanciuc, autor a 8 goluri, și Buzle, cu 6 reușite.

Danezii au debutat la turneu vineri seară cu o victorie clară împotriva Macedoniei de Nord, scor 36-24, conducând la pauză cu 17-12.

Favoriți la titlu, danezii au doar două titluri europene în palmares, obținute la edițiile din 2008 și 2012. La ediția precedentă, în 2024, organizată în Germania, a ocupat locul secund, pierzând finala cu Franța.

Despre partida cu Danemarca, Ionuț Nistor, unul dintre veteranii tricolorilor, a spus: „Vom încerca să ne bucurăm de handbal și să rămânem sănătoși. Principala echipă cu care ne luptăm acum este Macedonia și pe asta ne concentrăm”.

Pentru meciul dintre România și Danemarca, forul european a delegat o brigadă de arbitri din Lituania, formată din Tomas Barysas și Povilas Petrusis.

Ultimul meci din grupa B pentru România este programat marți, contra Macedoniei de Nord, de la ora 19:00.

Primele două clasate din grupă vor avansa în grupele principale.

Alte meciuri programate duminică:

19:00 – Macedonia de Nord – Portugalia

19:00 – Muntenegru – Insulele Feroe

19:00 – Polonia – Islanda

21:30 – Elveția – Slovenia

21:30 – Italia – Ungaria

