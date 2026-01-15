Germania debutează cu o victorie strânsă împotriva Austriei, Norvegia zdrobește Ucraina la EURO 2026

La Herning, Germania a fost pusă serios la încercare de Austria într-un meci extrem de fizic, dominat de apărări și de prestațiile portarilor.

După o primă parte cu puține goluri (12–8), austriecii au revenit în mai multe rânduri, apropiindu-se chiar la două goluri diferență pe final.

Momentele decisive au venit în ultimele minute, când Andreas Wolff a apărat o aruncare de la 7 metri executată de Sebastian Frimmel, iar Renārs Uščins și Lukas Zerbe au asigurat desprinderea decisivă pentru germani.

Wolff a încheiat partida cu 12 intervenții (35%), fiind unul dintre artizanii succesului.

Frimmel a fost cel mai bun marcator al meciului, cu nouă goluri, în timp ce Johannes Golla, autor a șapte goluri din opt aruncări, a fost desemnat Jucătorul Meciului.

În paralel, la Oslo, Norvegia a oferit o demonstrație de forță în fața Ucrainei, obținând cea mai clară victorie din istoria sa la un Campionat European, cu un ecart de 17 goluri.

Gazdele au dominat jocul de la început până la sfârșit, beneficiind de rotații ample și de un joc rapid pe contraatac.

Patrick Anderson și Alexandre Blonz au înscris câte șapte goluri, iar Anderson a fost desemnat Jucătorul Meciului.

Portarul Torbjørn Bergerud a contribuit decisiv cu nouă parade, în timp ce pentru Ucraina s-a remarcat Ihor Turchenko, cu cinci goluri.

Campionatul European masculin de handbal 2026 a debutat joi cu patru partide în grupele preliminare, competiția urmând să continue în zilele următoare la Herning și Oslo, cu lupta pentru calificarea în fazele superioare.