Patru schimbări în Primul XV al reprezentativei de rugby a României pentru duelul de sâmbătă cu SUA. Andrei Mahu, căpitan în premieră

Pentru confruntarea cu SUA, stafful tehnic al Stejarilor a operat zece modificări față de meciul cu Canada, potrivit anunțului făcut vineri de Federația Română de Rugby: patru în formula de start și șase pe banca de rezerve.

În prima linie vor începe Ștefan Buruiană și Thomas Crețu, în timp ce în linia a treia revine ca închizător Adrian Mitu. Pe treisferturi, la centru, Mihai Graure va începe titular.

Pe banca de rezerve se află în fața debutului Joji Sikote, în timp ce printre reveniri se numără Marius Antonescu și Nicolas Onuțu. Revin în lot, după absențe mai lungi, și Vasile Bălan, respectiv Dragoș Ser.

O altă noutate față de săptămâna trecută este prezența lui Tudor Butnariu ca rezervă.

Căpitanul României pentru acest meci va fi, în premieră, Andrei Mahu.

România – echipă de start:

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ștefan Buruiană (Castres), 3. Thomas Crețu (Dax), 4. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 5. Andrei Mahu (Massy) – căpitan, 6. Cristi Boboc (CS Steaua), 7. Cristi Chirica (CS Dinamo), 8. Adrian Mitu (SA XV Charente), 9. Alin Conache (CS Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), 11. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Mihai Graure (CS Dinamo), 14. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 15. Gabriel Pop (CS Rapid).

Rezerve:

16. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 17. Joji Sikote (SCM USV Timișoara), 18. Vasile Bălan (CSA Steaua), 19. Marius Antonescu (Narbonne), 20. Dragoș Ser (SCM USV Timișoara), 21. Matthew Tweddle (CS Steaua), 22. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 23. Nicolas Onuțu (CS Annonay).

Staff tehnic: David Gérard – antrenor principal; Raphael Saint-Andre – antrenor secund (atac și treisferturi); Benjamin Lapeyre – antrenor secund (apărare și skills); Juan Pablo Orlandi – antrenor secund (înaintare).

România a învins Canada, săptămâna trecută, în primul meci al perioadei internaționale a jocurilor echipelor naționale din luna noiembrie, câștigând cu scorul de 31-21, partidă disputată tot la București.

După jocul cu SUA, România mai are programat încă un meci în Capitală, cu reprezentativa din Uruguay, sâmbătă, 22 noiembrie, tot de la ora 17:00.