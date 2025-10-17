Romanian Wolves, cu 7 schimbări în lot pentru meciul cu Bohemia Warriors din Rugby Europe Super Cup

Echipa Lupilor, construită în jurul nucleului de la CS Rapid, este formată la meciul cu Bohemia din jucători și de la CSA Steaua, CS Dinamo și SCM USV Timișoara. Căpitanul echipei este Alexandru Savin.

Jucătorii Alexander Dinu, Toni Maftei, George Motrea, Ionuț Spiridon și Gabriel Pop sunt indisponibili pentru acest joc, toți aflați în recuperare după accidentări.

În formula de start au fost introduși Sergiu Puescu, David Trăușan și Kuselo Moyake în pachetul de înaintare, iar pe linia de treisferturi vor începe Cristian Nedelcu, Hinckley Vaovasa, Ștefan Nedelcu și Alexandru Sava, potrivit unui comunicat al Federației Române de Rugby, remis vineri.

Totodată, în lot se regăsesc și trei jucători U20 – Mariano Radu, Mario Perici și Rareș Mîrzac.

Lotul complet al selecționatei Romanian Wolves:

1. Alexandru Savin (CS Rapid) C, 2. Sergiu Puescu (CS Dinamo), 3. Mariano Antonio Radu (CS Rapid), 4. David Trăușan (SCM USV Timișoara), 5.Ionuț Donici (CSA Steaua), 6. Andrei Bogdan Andreica (CS Rapid), 7. Kuselo Moyake (CS Rapid), 8. Eduard Cioroabă (CS Dinamo), 9. Cristian Nedelcu (CSA Steaua), 10. Dănuț Jipa (CS Rapid), 11. Silviu Mircea (CS Rapid), 12. Cristian Bumbac (CS Rapid), 13. Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), 14. Ștefan Nedelcu (CS Rapid), 15. Alexandru Sava (CS Rapid)

Rezerve: 16. Mario Perici (CS Rapid), 17. Dragoș Mihai (CS Rapid), 18. Adrian Radu (CS Rapid), 19. Andrei Toader (CS Rapid), 20. Iulian Melinte (CS Rapid), 21. Rareș Mîrzac (CS Rapid), 22. Ioan-Ștefan Cojocariu (CS Rapid), 23. Daniel Neagu (CS Rapid)

Staff: David Gerard – director tehnic, Stelian Burcea – antrenor principal, Florin Vlaicu – antrenor secund, Victor Bezușcu – antrenor secund, Michael Dallery – S&C, Daniel Carpo – S&C