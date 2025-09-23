Prima pagină » Economic » Autostrada A7 Ploieşti-Buzău. Lucrările pe lotul 3 au ajuns la 81%

Autostrada A7 Ploieşti-Buzău. Lucrările pe lotul 3 au ajuns la 81%

Lucrările pe lotul 3 (Pietroasele - Municipiul Buzău) al autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău au ajuns la un stadiu fizic de 81%, pe cei 13,9 kilometri ai acestui sector.
Alexandru Chirilă: „Investițiile pe termen lung prin ETF-uri sunt una dintre cele mai bune alternative pentru români” – Pastila Financiară by Mediafax
Alexandru Chirilă: „Investițiile pe termen lung prin ETF-uri sunt una dintre cele mai bune alternative pentru români” – Pastila Financiară by Mediafax
Investiții cu randament real pozitiv? Alternativele eficiente la depozitele bancare – Pastila Financiară by Mediafax
Investiții cu randament real pozitiv? Alternativele eficiente la depozitele bancare – Pastila Financiară by Mediafax
Dobânzile la obligațiunile României cresc: Sunt riscuri pe termen lung? – Pastila Financiară by Mediafax
Dobânzile la obligațiunile României cresc: Sunt riscuri pe termen lung? – Pastila Financiară by Mediafax
Incendiu la acoperișul fostei clădiri BRD din Brașov
Incendiu la acoperișul fostei clădiri BRD din Brașov
Ministrul Apărării despre discuțiile din CSAT despre drone: Este doar o clarificare operațională
Ministrul Apărării despre discuțiile din CSAT despre drone: Este doar o clarificare operațională
Andreea Tobias
23 sept. 2025, 11:58, Economic

Asocierea de constructori turci Nurol-Makyol este mobilizată în şantier cu 319 muncitori şi 229 de utilaje, concentrându-se pe terasamente, amenajarea nodurilor rutiere DN2 (Spătaru) şi DN2B, precum şi finalizarea podului peste calea ferată de la kilometrul 60+985.

Contractul a fost semnat în noiembrie 2023 la o valoare de 1,24 miliarde lei fără TVA, cu finanţare asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Circulaţia pe acest lot trebuie să fie deschisă până la sfârşitul acestui an, conform programului de execuţie, arată Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.