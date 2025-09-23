Autostrada A7 Ploieşti-Buzău. Lucrările pe lotul 3 au ajuns la 81%

Asocierea de constructori turci Nurol-Makyol este mobilizată în şantier cu 319 muncitori şi 229 de utilaje, concentrându-se pe terasamente, amenajarea nodurilor rutiere DN2 (Spătaru) şi DN2B, precum şi finalizarea podului peste calea ferată de la kilometrul 60+985.

Contractul a fost semnat în noiembrie 2023 la o valoare de 1,24 miliarde lei fără TVA, cu finanţare asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Circulaţia pe acest lot trebuie să fie deschisă până la sfârşitul acestui an, conform programului de execuţie, arată Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.