Progrese vizibile pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești. TBM pentru Tunelul Poiana ajunge la finalul anului

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești înregistrează progrese importante. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 1.400 de muncitori și deservenți de utilaje și peste 1.000 de utilaje.

Stadiul lucrărilor

Se lucrează simultan la 14 structuri din cele 54 proiectate pe traseu, susține Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Structurile includ poduri și viaducte. Un punct important a fost atins la structura de la km 66+200, unde s-a finalizat montajul tuturor celor 24 de grinzi.

O parte din zidurile de sprijin sunt gata. În prezent se intervine inclusiv la ecoductul din zona Racovița.

Pregătiri pentru tunel

Activitatea este intensă și în bazele de producție. În fabricile special construite în șantier, la Racovița și Cepari, se produc continuu grinzi și carcase de armătură necesare pentru tuneluri.

Utilajul de forare ajunge la Constanța

La finalul acestui an se estimează că va ajunge în Portul Constanța utilajul de forare TBM. Acesta va excava cele două galerii ale Tunelului Poiana, care are 1,78 km. Este un pas decisiv pentru acest proiect.

Investiția în cei 37,4 km ai Secțiunii 3 se ridică la 5,4 miliarde lei fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport.