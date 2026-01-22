Prima pagină » Social » Accidente de pe DN1, în zona lucrărilor pentru Magistrala 6 de metrou. Constructorii, notificați de CNAIR

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le cere constructorilor care lucrează la Magistrala 6 de metrou să ia toate măsurile necesare pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare
Laurentiu Marinov
22 ian. 2026, 17:45, Social

Solicitarea CNAIR vine ca urmare urmare a accidentelor de pe DN1, care au avut loc, în ultimele două zile, în zona lucrărilor pentru Magistrala 6 de metrou. CNAIR a precizat într-un comunicat de presă că, joi a notificat din nou constructorii să ia toate măsurile pentru configurarea corectă a amenajărilor rutiere temporare.

„Reprezentanții CNAIR, care s-au deplasat la fața locului, au pus în vedere antreprenorilor să respecte planurile de semnalizare avizate, să suplimenteze semnalizarea verticală pe zona mediană a DN1și să refacă marcajul longitudinal și de direcționare. Li s-a mai solicitat imperativ antreprenorilor să asigure o protecție suplimentară a parapetului median în zona joncțiunii cu parapetul temporar și coborârea capătului lisei parapetului metalic în unghi de 45 de grade”, a transmis CNAIR.

Măsuri solicitate de CNAIR constructorilor trebuie luate urgent pentru a nu pune în pericol participanții la traficul rutier pe DN1, în zonele afectate de lucrările la M6.

De asemenea constructorilor li s-a cerut să ia măsuri pentru a nu mai exista pierderi de materiale din benele basculantelor, care pot conduce de asemenea la afectare siguranței rutiere, dar și la deteriorarea părții carosabile.

