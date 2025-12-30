Prima pagină » Social » Restricții de circulație pentru camioane pe DN7, de Anul Nou. Care sunt intervalele afectate?

Traficul greu va fi limitat pe una dintre cele mai tranzitate rute din România, la final de an. Autoritățile impun restricții clare pentru siguranța rutieră.
Maria Miron
30 dec. 2025, 11:25, Social

Șoferii de vehicule de mare tonaj trebuie să își planifice cu atenție deplasările în perioada Anului Nou. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți introducerea unor restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe DN7, una dintre cele mai circulate artere rutiere din țară.

Restricții de trafic pe DN7, în zilele de Anul Nou

Potrivit CNAIR, restricțiile se aplică miercuri, 31 decembrie 2025, joi, 1 ianuarie 2026 și vineri, 2 ianuarie 2026. Măsura vizează sectorul de drum Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, între intersecția DN7 cu DN7C și DN7 cu DN1, în ambele sensuri de mers.

Intervalele orare în care circulația este restricționată:

  • 31 decembrie 2025: între orele 18.00 – 22.00
  • 1 ianuarie 2026: între orele 06.00 – 22.00
  • 2 ianuarie 2026: între orele 06.00 – 22.00

Ce vehicule pot circula

Măsura este instituită conform Ordinului MT–MAI nr. 1249-132/2018 și vizează toate vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane.

Nu intră sub incidența restricțiilor vehiculele aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, serviciilor de ambulanță, pompierilor și structurilor de intervenție în situații de urgență. Aceeași prevedere se aplică și celorlalte categorii de vehicule menționate în Anexa nr. 2 a ordinului.

Atenționare pentru trafic

CNAIR avertizează că nerespectarea restricțiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit legislației în vigoare.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să se informeze din timp și să ia în calcul rute alternative, pentru a evita aglomerația și eventualele sancțiuni în perioada sărbătorilor de iarnă.

