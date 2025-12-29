Restricții de circulație în Ungaria, pe Drumul Principal 42, la punctul de frontieră Artand-Borș

Potrivit CNAIR, restricția este impusă pe Drumul Principal 42, tronsonul Berettyóoujfalu – frontiera de stat cu România, respectiv Artand (HU) corespondent cu Borș I (RO) – pe DN1.

De la aceasta fac excepție vehiculele de transport marfă a căror destinație sunt orașele Biharkeresztes sau Artánd (trafic de destinație, menționat în documentele de transport) și vehiculele de transport persoane (inclusiv autobuzele și autocarele).

Restricția este semnalizată în România cu indicatoare de informare corespunzătoare ce sunt montate pe DN 1 (E 60/E79) la intersecția cu DEX 16, pe sectorul de drum Oradea – Borș I.

Utilizatorii vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor utiliza în Ungaria doar autostrada M4.

Corespondența în Romania cu autostrada M4 se realizează pe autostrada A3, prin punctul de trecere al frontierei interne UE Borș II (RO) – Nagykereki (HU).

În cazuri justificate, pentru circulația pe sectorul restricționat pe teritoriul Ungariei, se poate solicita un permis de acces, care se eliberează gratuit, conform legislației ungare în vigoare, la compania „Magyar Közút Nonprofit Zártkörüen Müködö Részvénytársaság” (Compania Ungară de Drumuri Publice, Societate pe Acțiuni cu Funcționare Restrânsă, Nonprofit), anunță CNAIR.