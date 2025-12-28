Prima pagină » Social » Pod în pericol pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de circulație

Pod în pericol pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de circulație

Un pod degradat se află pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de circulație deoarece au constat că problemele de structură s-au agravat.
Pod în pericol pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de circulație
sursa foto: CNAIR, FB
Petru Mazilu
28 dec. 2025, 11:52, Economic

Un pod aflat pe DN 25, în localitatea gălățeană Piscu, a devenit periculos pentru cei care-l utilizează. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că începând de luni în zonă vor fi restricții de trafic.

„Atenție șoferi: Restricții noi pe DN 25, în localitatea Piscu (Galați)! Începând cu data de 29.12.2025 se instituie restricții de circulație pe podul peste pârâul Suhurlui, situat pe DN 25 la km 48+542 (comuna Piscu), județul Galați. Măsura este luată în urma unei expertize tehnice care a constatat degradări ale structurii și prăbușirea consolelor de trotuar”, au explicat reprezentanții CNAIR pe Facebook.

Conform CNAIR, pentru siguranța „tuturor participanților la trafic”, au fost dispuse următoarele modificări

„Noile restricții impuse: Limitare de tonaj: Maximum 15 tone (înlocuiește vechea restricție de 30 tone). Limitare de viteză: Maximum 5 km/h pe sectorul podului”, scrie în anunțul companiei de drumuri

Șoferilor li se recomandă rute ocolitoare.

„Rugăm conducătorii vehiculelor cu masa mai mare de 15 tone să respecte indicatoarele de orientare și rutele ocolitoare semnalizate în zonă. Indicatoarele de informare au fost montate pe toate arterele care se intersectează cu sectorul restricționat. Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați semnificația noilor indicatoare rutiere montate în teren”, a precizat CNAIR.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Pensionarii din România trebuie să depună acest document la Casa de Pensii, până pe 31 decembrie 2025. Cine se încadrează
Gandul
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Ai mâncat salată de boeuf din Mega Image? Din ce este făcută, de fapt
CSID
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor