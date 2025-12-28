Pod în pericol pe un drum național din județul Galați. Autoritățile au impus restricții de circulație

Un pod aflat pe DN 25, în localitatea gălățeană Piscu, a devenit periculos pentru cei care-l utilizează. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că începând de luni în zonă vor fi restricții de trafic.

„Atenție șoferi: Restricții noi pe DN 25, în localitatea Piscu (Galați)! Începând cu data de 29.12.2025 se instituie restricții de circulație pe podul peste pârâul Suhurlui, situat pe DN 25 la km 48+542 (comuna Piscu), județul Galați. Măsura este luată în urma unei expertize tehnice care a constatat degradări ale structurii și prăbușirea consolelor de trotuar”, au explicat reprezentanții CNAIR pe Facebook.

Conform CNAIR, pentru siguranța „tuturor participanților la trafic”, au fost dispuse următoarele modificări

„Noile restricții impuse: Limitare de tonaj: Maximum 15 tone (înlocuiește vechea restricție de 30 tone). Limitare de viteză: Maximum 5 km/h pe sectorul podului”, scrie în anunțul companiei de drumuri

Șoferilor li se recomandă rute ocolitoare.

„Rugăm conducătorii vehiculelor cu masa mai mare de 15 tone să respecte indicatoarele de orientare și rutele ocolitoare semnalizate în zonă. Indicatoarele de informare au fost montate pe toate arterele care se intersectează cu sectorul restricționat. Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați semnificația noilor indicatoare rutiere montate în teren”, a precizat CNAIR.