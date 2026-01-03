CNAIR: Restricții de trafic luni, marți și miercuri pe DN7

CNAIR informează că în zilele de luni, 5 ianuarie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), marți, 6 ianuarie (Bobotează), miercuri, 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) se introduc restricții de tonaj pe DN7.

Astfel, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă pe ambele sensuri pe DN7, Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersectia DN7 cu DN 1).

Restricțiile sunt aplicate luni între orele 18.00 și 22.00, marți și miercuri între orele 6.00 și 22.00.

CNAIR atrage atenția că încălcarea acestor restricții constituie contravenție și se sancţionează cu amendă.