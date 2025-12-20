Când se deschid cei 50 de kilometri din autostrada A7. Fost ministru al Transporturilor: Toată această regiune va exploda

„Anunțul de maximă importanță este acela că marți, 23 decembrie, vor fi dați în circulație aproximativ 50 de kilometri de autostradă, între Focșani și Adjud. Odată cu acest pas, întreg sectorul Autostrăzii A7 care traversează județul Vrancea va fi deschis circulației în regim de autostradă”, spune președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici.

El amintește că lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022, iar în puțin peste doi ani și jumătate a fost finalizat tronsonul Buzău – Adjud. În prezent, lucrările spre Bacău și Pașcani se află într-un stadiu avansat, cu termen de finalizare stabilit pentru sfârșitul anului 2026.

Cel mai fierbinte punct al acestui segment a fost nodul rutier de la Tișita. Aici s-a lucrat zi și noapte în ultima perioadă. Vineri se va intra în perioada de teste, statice și dinamice.

Ultima inspecție importantă a avut loc vineri pe șantierul Autostrăzii Moldovei înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud.

„Odată cu construcția Autostrăzii A7 toată această regiune va exploda. Vă spune un om care a fost președinte de Consiliu Județean la Timiș în vest. Până avea autostrada construită, județul Timiș era împărțit în două părți. O parte mai dezvoltată, cea din vestul județului aflată la granița cu Ungaria și cu Serbia și o parte mai săracă. Odată cu construcția autostrăzii la fiecare ieșire au apărut fabrici, șomajul a dispărut”, spunea vineri fostul ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu, lider PSD.

După deschiderea sectorului Focșani și Adjud, se va putea circula pe aproape 200 de kilometri din Autostrada Moldovei.

„Odată cu deschiderea acestui nou sector, încheiem anul cu 195 de km puși în circulație pe A7 (din cei 319 km ai Autostrăzii Moldovei), între Ploiești și Pașcani. Moldova are acum autostradă reală și perspective economice concrete”, a precizat șeful CNAIR, Cristian Pistol.