Asociația Pro Infrastructură: An istoric pentru autostrăzi? România ar putea depăși 1.600 km în trafic în 2026

Rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din România a ajuns în prezent la 1.416,3 kilometri aflați în exploatare, la care se adaugă 840,7 kilometri contractați pentru proiectare și execuție și alți 486,2 kilometri aflați în licitație de lucrări, notează economedia.ro.

Potrivit Asociației Pro Infrastructură (API), după aproape 195 de kilometri deschiși în anul 2024 și 146 de kilometri inaugurați în 2025, anul 2026 are șanse foarte mari să devină din nou un an record pentru infrastructura rutieră.

Câți kilometri de autostradă ar putea fi inaugurați în 2026

API estimează că, într-un scenariu realist-optimist, vor fi dați în trafic 244 de kilometri de autostradă și drum expres în 2026, ceea ce ar reprezenta o premieră absolută în previziunile Asociației. În scenariul ultra-optimist, ar mai putea fi adăugați aproximativ 28,5 kilometri pe Autostrada A3 și încă 11 kilometri pe Autostrada A8, ceea ce ar duce totalul posibil la aproximativ 284 de kilometri inaugurați într-un singur an.

Restanțe din anii anteriori și șantiere scadente în 2026

În anul 2026 ar urma să fie recuperate restanțe din 2024, precum drumul expres DEx6 Galați – Brăila, dar și din 2025, printre care A0 Nord lot 4, A3 Nădășelu – Poarta Sălajului fără devierile de traseu și A7 Adjud – Pașcani. Totodată, sunt incluse șantiere cu termen contractual în 2026, precum loturile 1 și 3 ale A0 Nord, A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș și viaductele Nădășelu și Topa Mică, dar și proiecte cu termen în 2027 care ar putea fi finalizate mai devreme.

A1 Margina – Holdea rămâne marea problemă

Asociația Pro Infrastructură estimează că, în ciuda promisiunilor repetate ale autorităților, veriga lipsă a Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea nu va fi dată în trafic în 2026. Potrivit API, săpătura tunelurilor ar urma să fie finalizată în luna iunie, iar inaugurarea este realistă abia în vara anului 2027, cel mai probabil spre finalul lunii iunie.

Calendarul realist-optimist al inaugurărilor din 2026

API estimează că primele inaugurări ar putea avea loc încă din luna aprilie, când UMB ar putea deschide circulația pe A7 Adjud Nord – Răcăciuni, pe A3 Zimbor – Poarta Sălajului și pe o primă secțiune a A0 Nord. În lunile mai și iunie sunt așteptate deschideri pe alte segmente ale A0 Nord, pe A7 Răcăciuni – Bacău Sud și pe drumul expres DEx6 Galați – Brăila.

Vara ar putea aduce o premieră istorică, inaugurarea primului tunel de autostradă din România, pe A1 Curtea de Argeș – Tigveni, livrat de constructorul Porr cu mult înainte de termenul contractual. În toamnă sunt așteptate inaugurări pe Autostrada Transilvania, inclusiv pe sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiș și pe viaductele Nădășelu și Topa Mică, iar anul ar putea fi închis în decembrie cu deschiderea A7 Săbăoani – Pașcani.

Scenariul ultra-optimist: inaugurări înainte de termen pe A3 și A8

În condiții ideale, API consideră posibilă inaugurarea înainte de termen a sectorului A3 Chiribiș – Biharia, ceea ce ar permite circulația continuă pe autostradă de la granița cu Ungaria până la Nușfalău. De asemenea, ar putea fi deschisă și secțiunea Târgu Mureș – Acățari de pe Autostrada A8, cu un impact major asupra traficului din zonă.

Noi șantiere de autostrăzi și drumuri expres în 2026

Asociația Pro Infrastructură estimează că anul 2026 ar putea aduce și începerea unor noi proiecte importante, inclusiv pe drumurile expres din nordul țării, pe coridorul Oradea – Arad, pe drumul expres Focșani – Brăila și pe Autostrada A8, unde sunt așteptate mai multe starturi de șantier.

Variantele de ocolire, în continuare deficitare

În ceea ce privește variantele de ocolire, anul 2026 se anunță unul slab, cu întârzieri semnificative la centurile Comarnic și Craiova Sud, iar centura Blaj are șanse reduse de a fi deschisă până la finalul anului.

1.660 km de autostradă și drum expres până la finalul lui 2026

Potrivit estimărilor API, România ar putea ajunge la aproximativ 1.660 de kilometri de autostradă și drum expres în exploatare în decembrie 2026. Dincolo de cifre, Asociația subliniază că rețeaua rutieră din afara Arcului Carpatic începe să se lege coerent, cu rute lungi și continue între mari orașe și cu inelul complet al Capitalei funcțional.