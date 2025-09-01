Asociaţie: Două loturi ale căii ferate Cluj-Episcopia Bihor, şanse să fie funcţionale în august 2026

„Primele două loturi, din cele patru ale liniei Cluj-Episcopia Bihor aflate în reconstrucţie, sunt singurele cu şanse să devină proiecte funcţionale în august 2026 şi să salveze o parte din banii europeni alocaţi prin PNRR. Nu vor fi însă finalizate. Electrificarea, scopul principal al modernizării, nu va fi gata în 2026. Ca să luăm banii, trebuie să demonstrăm Comisiei Europene că linia este funcţională în august 2026. Putem face asta dacă expediem trenuri diesel, care n-au nevoie de curent electric. Însă şi lor le trebuie centralizarea electronică pentru a controla aparatele de cale, semnalele şi barierele. Şi nu ne e clar că va fi gata”, scriu luni reprezentanţii asociaţiei pe facebook.

Aceştia arată că testele centralizării durează multe luni şi e nevoie de instalarea liniilor, a tuturor macazurilor şi barierelor.

„Concluzia pe româneşte? S-ar putea să ajungem la circulaţie în sistem pendulă cu pericol crescut la trecerile la nivel. Ambele loturi sunt proiectate şi executate de asocierea RailWorks formată din Alstom şi Arcada”, adaugă Asociaţia pro Infrastructură.

Conform sursei citate, tronsonul Cluj-Aghireş este la 40% stadiu fizic, progres raportat de CFR de 2 puncte procentuale în august faţă de iulie, în timp ce Gara Cluj-Napoca este unul din obiectivele mai întârziate.

„Titlul de ruşinea Clujului în infrastructură îl acordăm, fără surprize, pasajului încă neînceput de la Tăietura Turcului, unde bâlbele CFR şi ale primăriei vor da naştere unui nefiresc pasaj peste calea ferată care nu elimină trecerea la nivel de dedesubt. Vai şi-amar de siguranţa cetăţenilor, de integrarea urbanistică şi funcţionalitate”, susţin reprezentanţii asociaţiei.

Pe tronsonul Aghireş-Poieni s-a trecut de 50% în teren, fiind cel mai avansat, dar progresul din august faţă de iulie e de un singur punct procentual.

„După încheierea tuturor lucrărilor, cândva prin 2028-2030, calea ferată Cluj-Episcopia Bihor va oferi o mobilitate foarte bună între zonele metropolitane Cluj-Napoca şi Oradea. Noi estimăm un timp de călătorie de 2 ore cu trenurile InterRegio cu o singură oprire, în confort ridicat dacă punem şi material rulant decent. De asemenea, va fi o rută alternativă de conectivitate cu Europa centrală şi ţările baltice pentru transportul de marfă datorită electrificării, oferind posibilitatea de operare a garniturilor cu locomotive puternice”, mai spun cei de la asociaţie.