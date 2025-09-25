Calea ferată Cluj-Napoca – Episcopia Bihor: România a împrumutat de 300 milioane euro de la BEI prin proiect de lege

Contractul de finanțare, semnat la București pe 26 noiembrie 2024 și la Luxemburg pe 7 ianuarie 2025, va susține autoritățile române în acoperirea contribuției naționale pentru acest proiect din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 1,9 miliarde euro, din care aproximativ 1,1 miliarde euro vin din PNRR, restul fiind asigurat din bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și din veniturile CNCF CFR SA.

Investiția vizează electrificarea și reabilitarea liniei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, cu creșterea vitezei maxime la 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru marfă.

Lucrările includ construirea a 18 km de linie dublă nouă și eliminarea trecerilor la nivel nesigure.

Proiectul urmează să fie finalizat în 2027. Împrumutul va fi atras în maxim 10 tranșe de minim 30 milioane euro fiecare și va acoperi până la 50% din costul total.