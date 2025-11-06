Greenpeace: Primăriile, ONG-urile și întreprinderile mici vor putea curând să beneficieze de energie regenerabilă

Anunțul a fost dat de Greenpeace România. Este vorba despre proiectul pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 163/2022 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

„Comunitățile de energie vor putea, în sfârșit, instala și gestiona surse regenerabile la nivel local, partaja energia produsă și menține beneficiile economice la nivel local – vor crea locuri de muncă, vor spori incluziunea socială și vor reduce sărăcia energetică. Noul cadru clarifică modul în care aceste comunități pot fi înființate și operate, stabilește reguli pentru schimbul de energie între membri și oferă o bază pentru participarea activă a cetățenilor, primăriilor și întreprinderilor locale la tranziția energetică”, anunță Greenpeace România.

Noul OUG va fi publicat în monitorul oficial. Potrivit Greenpeace România, inițiativa a durat trei ani de muncă, dar și presiune civică. În cadrul inițiativei dedicate tranziției energetice au fost implicate nouă organizații.

Memorandumul pentru comunități de energie a fost semnat de 51 de municipii, orașe, comune și organizații din România. Scopul proiectului este acela de a oferi fonduri dedicate comunităților de energie, printr-o legislație care să permită implementarea unor subvenții și granturi, cu fonduri menite să dezvolte comunitățile de energie, suport complementar, precum asistență tehnică, consultanță, dar și scutiri fiscale pentru a facilita accesul pentru gospodăriile unde persoanele au venituri reduse, dar și campanii de informare și conștientizare cu privire la energia regenerabilă.

Potrivit Greenpeace, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) are obligația de a elabora mai multe norme și metodologii în următoarele luni.

Până la 31 decembrie 2025, instituția trebuie să adopte procedura de constituire a Registrului de comunități de energie, care va permite înregistrarea și recunoașterea oficială a acestora noilor reguli.

Ulterior, până la 28 februarie 2026, ANRE trebuie să stabilească metodologia de analiză a costurilor și beneficiilor pentru partajarea energiei regenerabile în rețea, iar până la 31 martie 2026, să aprobe condițiile privind utilizarea capacităților de stocare ale comunităților și membrilor lor.