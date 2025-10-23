România, Austria, Polonia și Ungaria, în topul țărilor care trec de la combustibili fosili la energie curată

Deși nu este o regiune renumită pentru cerul său însorit, Europa Centrală se remarcă în 2025 drept un exemplu de adaptare rapidă la energia curată. În ultimii trei ani, țări precum România, Austria, Ungaria și Polonia au accelerat tranziția către surse regenerabile, reducând semnificativ rolul combustibililor fosili în mixul energetic, potrivit unei analize Reuters, care citează date ale organizației internaționale Ember – de cercetare în domeniul energiei – și rapoarte ale companiilor de utilități din fiecare țară.

Analiștii au explicat că „mai multe economii importante, inclusiv România și Polonia, au crescut brusc ponderea electricității produse de fermele solare începând cu anul 2022, ca parte a eforturilor de a-și consolida sursele interne de energie”.

De trei ori mai rapid decât media europeană

Datele analizate arată că țara noastră se numără printre statele care au redus semnificativ utilizarea combustibililor fosili: „România, Polonia, Slovacia și Cehia au crescut semnificativ producția de energie solară, reducând în același timp utilizarea combustibililor fosili în ultimii ani”.

Capacitatea cumulată de producție solară din Austria, Ungaria, România, Cehia și Polonia a crescut cu 460% între 2019 și 2024, de la aproximativ 8 gigawați la peste 45, potrivit evaluărilor internaționale. Creșterea a fost de aproape trei ori mai rapidă decât media europeană, unde s-a înregistrat un avans total de 145% în aceeași perioadă.

Stocare în baterii

Pe lângă investițiile în parcuri fotovoltaice, România participă la un trend regional major: dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei în baterii (BESS). Între 2022 și 2025, capacitatea instalată de stocare în baterii din Austria, Ungaria și România a crescut cu 472%, conform datelor citate de Reuters.

Aceste sisteme, fabricate tot mai des la nivel local, contribuie la stabilizarea rețelei electrice și permit valorificarea energiei solare chiar și în perioadele fără soare.

De zece ori mai multă energie va fi stocată până în 2030

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, țările din Europa Centrală erau considerate vulnerabile, având o dependență ridicată de importurile de gaze și petrol rusesc. În schimb, spun analiștii sursei citate, „Europa Centrală contrazice așteptările că va rămâne legată de sistemele tradiționale bazate pe combustibili fosili și devine un lider al tranziției energetice regionale”.

Pentru România, situația este similară, arată analiza: țara a început să își diversifice sursele energetice, înlocuind treptat producția din cărbune și gaze naturale cu proiecte solare, eoliene și hidro, dar și cu investiții în infrastructura de stocare și interconectare, „permițând companiilor de energie să reducă și mai mult utilizarea combustibililor fosili”.

Pe termen mediu, potrivit proiecțiilor, capacitatea sistemelor de stocare din regiune ar urma să crească de peste zece ori până în 2030, pe măsură ce toate marile rețele electrice se modernizează și își extind infrastructura de energie curată.