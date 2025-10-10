Austria constată că Microsoft a urmărit „ilegal” studenții

Grupul austriac Noyb pentru protejarea vieții private a depus în 2024 o plângere împotriva companiei, acuzând software-ul său educațional Microsoft 365 că încalcă drepturile UE la protecția datelor pentru copii, potrivit AFP.

Noyb a declarat că Microsoft 365 Education a instalat cookie-uri care colectează date din browser și sunt utilizate în scopuri publicitare, o practică care afectează probabil milioane de elevi și profesori din întreaga Europă.

Într-o declarație de vineri, Noyb a anunțat că autoritatea de reglementare a emis o decizie săptămâna aceasta, prin care „constată că Microsoft 365 Education urmărește ilegal elevii și folosește datele acestora în scopuri proprii ale Microsoft”.

Deși nu a răspuns solicitărilor utilizatorilor de acces la datele legate de software-ul său educațional, Microsoft „a încercat să transfere toată responsabilitatea către școlile locale” sau alte instituții naționale, a declarat Noyb.

Microsoft anunță revizuirea deciziei

Microsoft a declarat într-un comunicat transmis AFP că firma va revizui decizia și va decide „cu privire la următorii pași la momentul oportun”.

„Microsoft 365 for Education îndeplinește toate standardele necesare de protecție a datelor, iar instituțiile din sectorul educației îl pot utiliza în continuare în conformitate cu GDPR”, a adăugat acesta, referindu-se la Regulamentul general privind protecția datelor al UE.

Noyb, fondată de activistul pentru confidențialitatea online Max Schrems, a intentat mai multe procese împotriva giganților tehnologici, ceea ce a determinat adesea acțiuni din partea autorităților de reglementare din cauza încălcărilor GDPR.

A depus peste 800 de plângeri în diverse jurisdicții în numele utilizatorilor de internet.