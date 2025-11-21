Italia ajunge în finala Cupei Davis după victoria epică a lui Cobolli: își rupe tricoul ca Djokovic

Italia ajunge în finala Cupei Davis pentru al treilea an consecutiv.

Echipa condusă de Filippo Volandri a învins Belgia cu o victorie clară, 2-0: Matteo Berrettini l-a învins pe Collignon cu 6-3, 6-4, în timp ce Flavio Cobolli a triumfat asupra lui Bergs într-un maraton palpitant care s-a încheiat cu 6-3, 6-7, 7-6, după mai mult de trei ore de joc și un incredibil tie-break final care s-a încheiat cu 17-15, în timpul căruia Cobolli a salvat șapte puncte de meci.

Duminică, la ora 15:00, Azzurri va înfrunta în finală câștigătoarea meciului dintre Germania și Spania.

Cobolli a salvat șapte puncte de meci

Echipa lui Filippo Volandri ajunge la a treia finală consecutivă în campionatul mondial pe echipe, condusă de victoriile lui Matteo Berrettini și Flavio Cobolli împotriva Belgiei.

A treia finală consecutivă pentru Italia

Romanul îl învinge pe Raphael Collignon cu un solid 6-3, 6-4, în timp ce Cobolli realizează o performanță care va rămâne în memoria tuturor: îl învinge pe Zizou Bergs cu 6-3, 6-7, 7-6 după mai bine de trei ore și un tie-break palpitant care s-a încheiat cu 17-15, salvând o serie de puncte de meci într-o finală care a ținut întreaga arenă cu sufletul la gură.

O altă demonstrație de forță după victoria cu 2-0 împotriva Austriei, care permite Azzurri să intre în meciul decisiv din 23 noiembrie la SuperTennis Arena din Bologna pentru a-și apăra titlul.