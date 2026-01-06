Ciclism. Derek Gee semnează cu Lidl-Trek până în 2028, după despărțirea de Israel-Premier Tech

Derek Gee completează lotul Lidl-Trek ca al 30-lea rutier și al șaselea transfer pentru 2026. Ciclistul canadian devine o piesă importantă în nucleul pentru clasamentul general al echipei.

Transferul vine după o perioadă extrem de complicată pentru Derek Gee-West. Acesta și-a reziliat contractul cu fosta echipă Israel-Premier Tech (devenită, între timp, NSN Cycling Team), valabil până în 2028. Ciclistul a invocat „convingeri personale”, probleme de siguranță și o relație devenită „ireparabilă” cu conducerea echipei.

Decizia, luată înainte de Vuelta (Turul Spaniei), l-a expus inclusiv riscului de a rămâne fără echipă pentru sezonul 2026. În plus, cazul a ajuns inclusiv pe masa comisiei arbitrale a UCI pentru pretențiile echipei.

Derek Gee, locul 4 în Turul Italiei 2025

În plan sportiv, Gee-West rămâne unul dintre cei mai rapizi rutieri în ascensiune din pluton.

Gee-West a captat atenția la Giro d’Italia 2023. Ediție la care a terminat de patru ori pe locul secund în etape și a fost al doilea în clasamentul pe puncte și cel al cățărătorilor, canadianul a continuat să progreseze constant.

În 2024, a obținut o victorie de etapă și podium la general la Critérium du Dauphiné, apoi un top 10 în Turul Franței. Sezonul 2025 a confirmat maturizarea sa ca rutier de clasament general, cu locul 4 la Giro d’Italia, plus titlul de campion național al Canadei.

La Lidl-Trek, Gee-West va face parte dintr-un nucleu solid de rutieri pentru clasamentul general, alături de Juan Ayuso (un alt transfer important pentru 2026) și Mattias Skjelmose, într-un proiect ambițios pe termen lung.

„Este ceva special să mă alătur Lidl-Trek. Se vede din exterior că este o organizație care funcționează aproape de standardul de aur al ciclismului profesionist. Ambiția, structura și profunzimea lotului m-au convins că este mediul potrivit pentru următoarea etapă a carierei mele”, a declarat Gee-West, în comunicatul echipei.

Directorul general al echipei, Luca Guercilena, a subliniat importanța transferului, spunând: „Aducerea lui Derek este un mare câștig pentru noi. În ultimii trei ani a demonstrat un nivel foarte ridicat în cursele pe etape și suntem convinși că nu și-a atins încă limitele. Va avea tot sprijinul nostru pentru a-și valorifica pe deplin potențialul”.