Andy Schleck, câștigător al Turului Franței 2010, revine în ciclismul profesionist ca manager

Echipa de ciclism Lidl-Trek a anunțat numirea lui Andy Schleck (40 ani) în funcția de manager general adjunct. Fostul câștigător al Turului Franței urmează să aibă un rol extins atât pe partea sportivă, cât și în zona de dezvoltare strategică a organizației, anunță echipa într-un comunicat oficial.

În noua sa funcție, Andy Schleck va colabora cu managementul, stafful tehnic și sportivii echipei. Va contriui la consolidarea obiectivelor pe termen lung ale formației.

Luxemburghezul este considerat unul dintre cei mai valoroși rutieri de Mari Tururi ai generației sale. Schleck a câștigat Turul Franței 2010, are două alte clasări pe podium în Marea Buclă și un loc secund în Giro d’Italia. Palmaresul său mai include trei victorii de etapă în Turul Franței, trei titluri naționale și succesul din monumentul Liège–Bastogne–Liège.

După retragerea din activitate, în 2014, Schleck a rămas implicat în ciclism. A dezvoltat afaceri în domeniul bicicletelor. A condus o echipă feminină de juniori. Și ocupă funcția de președinte al Turului Luxemburgului, acumulând experiență în management sportiv, organizare de evenimente și dezvoltarea sportivilor.

Andy și fratele său, Fränk Schleck, se reunesc astfel la Lidl-Trek, echipa la care ambii și-au încheiat cariera de cicliști. Fränk face parte din grupul directorilor sportivi ai echipei feminine. Andy Schleck va avea ca principală responsabilitate ghidarea ambițiilor echipei în Marile Tururi și contribuția la strategia globală a formației.

Andy Schleck îl va ghida pe noul lider al echipei, Juan Ayuso

În noul său rol, Schleck va lucra alături de managerul general Luca Guercilena și va avea ca obiectiv principal susținerea dezvoltării spaniolului Juan Ayuso (23 de ani), transferat în această iarnă la Lidl-Trek și considerat noul lider al echipei, cu ambiția declarată de a câștiga Turul Franței pe termen lung.

„Nu sunt aici întâmplător. Cunosc ADN-ul acestui sport, știu ce înseamnă presiunea unui Mare Tur și ce presupune purtarea tricoului galben. Experiența mea de sportiv, combinată cu ce am făcut în ultimii zece ani, mă califică să revin și să ajut echipa să performeze”, a declarat Andy Schleck, citat în comunicatul echipei.

La rândul său, managerul general al echipei Lidl-Trek, Luca Guercilena, a subliniat importanța acestei numiri: „Andy cunoaște echipa în detaliu și știe ce este necesar pentru succes la cel mai înalt nivel. Experiența sa din Marile Tururi este extrem de valoroasă pentru sportivi și staff. Sunt mândru să-l readucem în această funcție și sunt convins că putem construi lucruri importante împreună”.

Schleck are o legătură directă cu actuala formație Lidl-Trek, aceasta fiind continuatoarea echipei Leopard-Trek, fondată în 2011 de Andy și fratele său, Fränk Schleck. De-a lungul anilor, echipa a evoluat sub mai multe denumiri, inclusiv RadioShack-Nissan și Trek-Segafredo, devenind Lidl-Trek în 2023.