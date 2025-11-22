Marcel Kittel va fi responsabil de pregătirea rutierilor specializați la sprint, inclusiv a noului sportiv transferat de gruparea franceză, neerlandezul Dylan Groenewegen.

„Marcel este unul dintre cei mai mari sprinteri ai erei moderne. Rezultatele și reputația lui spun totul”, a declarat managerul echipei, Bas Tietema, în comunicatul oficial remis sâmbătă.

Acesta a precizat că discuțiile cu Marcel Kittel au început încă din 2021: „Încă de atunci era clar că nu dorea doar să stea în mașina echipei. Își dorește cu adevărat să-i ajute pe cicliști să ajungă la cel mai înalt nivel”.

Groenewegen, în vârstă de 32 de ani, vine după patru sezoane la Team Jayco și are în palmares șase victorii la sprint în Turul Franței.

La rândul său, Kittel, retras din activitate în 2019, a strâns 14 victorii în „Le Tour”, 4 în Giro și una în Vuelta, fiind unul dintre cei mai prolifici sprinteri ai ultimei decade.