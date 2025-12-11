Austria interzice vălul islamic în școli pentru fetele sub 14 ani. Amenzi de până la 800 de euro pentru părinți

Legea interzice fetele sub 14 ani să poarte văluri care „acoperă capul în conformitate cu tradițiile islamice” în toate școlile din Austria, inclusiv hijaburi și burqe.

Guvernul conservator al Austriei, sub presiunea sentimentelor anti-imigrație, a propus interdicția la începutul acestui an. Argumentul a fost că aceasta are scopul de a proteja fetele „de opresiune”. În 2019, țara a introdus o interdicție similară în școlile primare, dar Curtea Constituțională a anulat-o. conform AFP.

Când intră în vigoare

Interdicția va intra în vigoare odată cu începerea noului an școlar în septembrie 2026, a anunțat ministrul integrării, Claudia Plakolm. Din februarie, va fi lansată o perioadă inițială în care noile reguli vor fi explicate educatorilor, părinților și copiilor, fără sancțiuni pentru încălcarea lor.

În cazul încălcării repetate, părinții ar fi pasibili de amenzi cuprinse între 150 și 800 de euro. Guvernul a declarat că aproximativ 12.000 de fete ar fi afectate de noua lege.

Reacții: „Discriminare flagrantă”

„Când unei fete i se spune că trebuie să-și ascundă corpul pentru a se proteja de privirile bărbaților, nu este vorba de un ritual religios, ci de oprimare”, a declarat ministrul Plakolm la prezentarea proiectului de lege.

Organizații pentru drepturile omului, printre care Amnesty International Austria, au criticat proiectul de lege. Amnesty a declarat că acesta „constituie o discriminare flagrantă împotriva fetelor musulmane„ și l-a descris ca fiind o „expresie a rasismului anti-musulman”. Astfel de măsuri riscă să „alimenteze prejudecățile și stereotipurile existente împotriva musulmanilor”, a avertizat grupul.

IGG, organismul recunoscut oficial ca reprezentant al comunităților musulmane din Austria, a afirmat că interdicția „periclitează coeziunea socială”, spunând că „în loc să le ofere copiilor putere, aceștia sunt stigmatizați și marginalizați”.

După dezbaterea de joi, doar Partidul Verde din opoziție a votat împotriva interdicției. Partidul libertății (FPÖ) din Austria, de extremă dreapta și anti-imigrație, a declarat însă că interdicția nu merge suficient de departe și dorește ca aceasta să fie extinsă la toți elevii, profesorii și restul personalului.