Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena

Un episod neobișnuit petrecut la Viena a atras rapid atenția presei internaționale. Amar Dezic, un antreprenor austriac de 28 de ani, a găsit o modalitate total neconvențională de a-și proteja Ferrari-ul pe timpul iernii: l-a urcat direct pe balconul apartamentului său situat la primul etaj. Ideea spectaculoasă, însă, a stârnit imediat interesul și intervenția autorităților, scrie Corriere della Sera.
10 dec. 2025, 08:12, Știri externe

Proprietar al unui magazin de piese auto și al unui atelier de tuning din capitala Austriei, Dezic deține mai multe automobile de lux. Printre acestea se numără un BMW, Porsche și o Ferrari hibridă evaluată la aproximativ 300.000 de euro, cu o putere de 830 CP.

Când a vrut să-și adăpostească mașina pentru sezonul rece, a descoperit că în complexul din Viena-Floridsdorf nu mai era niciun loc de parcare disponibil. Inspirat de imaginile din Dubai, unde unii proprietari își expun mașinile în interiorul locuinței cu ajutorul lifturilor speciale, a decis să își pună singur planul în aplicare.

O manevră costisitoare pe măsura Ferrari-ului: „Austria nu e Dubai”

Cum imobilul nu dispunea de un sistem special pentru transportul vehiculelor, tânărul a apelat la un camion cu macara, reușind astfel să plaseze Ferrari-ul, de 1,4 tone, pe balcon. „M-a costat câteva mii de euro”, a declarat el pentru publicația Bild. Mai mult, intenționa să construiască în jurul mașinii o vitrină de sticlă iluminată, transformând-o într-o adevărată atracție vizuală.

La doar o săptămână după ce supercar-ul a fost poziționat în parcarea inedită, poliția a solicitat îndepărtarea imediată a vehiculului, invocând un risc ridicat pentru siguranța la incendiu.

„În alte țări nu ar fi o problemă, doar aici”, a spus Dezic, dezamăgit de decizia luată.

Povestea a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale, între amuzament și critici, mulți internauți dezbătând gestul extravagant al tânărului, arată Corriere della Sera.

