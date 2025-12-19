Reușita lui Virgil Ghiță din meciul cu Austria, golul anului 2025

Reușita lui Ghiță, care a aruncat în aer stadionul, îi readusese pe tricolori în cursa pentru un loc direct la Mondial înaintea ultimelor meciuri din preliminarii, scrie FRF. România n-a obținut încă locul la turneul final, însă mai are o șansă în urma meciurilor de baraj din martie 2026, atunci când trebuie să învingă Turcia în deplasare și apoi pe învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot pe teren străin.

Mai mult de o treime dintre suporterii care au votat în aplicația Tricolorii au ales golul lui Virgil Ghiță.

Pe locul secund în opțiunile fanilor s-a aflat golul spectaculos de la distanță prin care Louis Munteanu a deschis scorul pentru naționala U21, la EURO 2025, în partida cu Spania, pierdută în cele din urmă, scor 1-2.

Locul trei a fost ocupat de reușita lui Mihnea Rădulescu pentru România U20, într-o partidă cu Turcia, un șut plasat excelent din afara careului.

FRF a prezentat clasamentul final „Golul Anului 2025”:

1. Virgil Ghiță (36,7%) România – Austria 1-0

2. Louis Munteanu (26,9%) România U21 – Spania U21 1-2

3. Mihnea Rădulescu (11,8%) România U20 – Turcia U20 3-1

4. Dennis Man (11,5%) România – Cipru 2-0

5. Alin Ficău (7,5%) România U15 – Moldova U15 4-1

6. Remus Guțea (2,8%) România U19 – Danemarca U19 3-0

7. Florentina Olar (2,4%) România – Bosnia 2-0

8. Troy Tomșa (0,4%) România U19 – Andorra U19 4-1.