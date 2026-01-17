Prima pagină » Știri externe » Avalanșe în Austria. Mai mulți turiști au murit

Avalanșe în Austria. Mai mulți turiști au murit

Cel puțin cinci persoane au murit sâmbătă, în Austria, din cauza unor avalanșe produse într-o zonă turistică.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
17 ian. 2026, 21:04, Social

Două avalanșe s-au produs sâmbătă în Munții Alpi, potrivit Le Figaro. Prima a măturat un grup de șapte schiori. Incidentul a avut loc în regiunea Pongau, lângă Salzburg, potrivit postului public de televiziune ORF.

Patru dintre turiști au murit, iar altul a fost transportat la spital în stare gravă. Tot sâmbătă, o femeie care schia a fost îngropată în zăpadă. Salvatorii, alertați de soțul victimei, nu au reușit să o salveze.

Mai multe incidente s-au produs în ultima perioadă în Alpi. Marți, un copil din Cehia, în vârstă de 13 ani, a murit după ce a fost surprins de o avalanșă în Bad Gastein, în Alpii austrieci.

Duminica trecută, un schior în vârstă de 58 de ani a murit într-o avalanșă la Weerberg, în Tirol, în vestul Austriei. În același weekend, șase persoane au fost îngropate în avalanșe în mai multe stațiuni din Alpii francezi.

