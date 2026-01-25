Prima pagină » Politic » Austria reduce TVA-ul la alimente, România îl crește. Năsui, comparație între politici fiscale

Austria reduce TVA-ul la alimente, România îl crește. Năsui, comparație între politici fiscale

În timp ce Austria scade TVA-ul la alimente pentru a combate inflația, guvernul României a majorat taxele, afectând puterea de cumpărare a românilor. Deputatul USR Claudiu Năsui critică decizia.
Austria reduce TVA-ul la alimente, România îl crește. Năsui, comparație între politici fiscale
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
25 ian. 2026, 09:45, Politic

Guvernul Austriei a decis să reducă TVA-ul la alimente la 5% pentru a sprijini puterea de cumpărare a cetățenilor și pentru a ține inflația sub control, care era de 4%. În contrast, guvernul României a majorat recent TVA-ul la alimente la 11%, chiar dacă inflația este mult mai ridicată, de 10%.

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică dur această decizie.

„Austriecii, cu un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 60.000 de euro, plătesc taxe pe alimente sub jumătate din cât plătesc românii, cu un PIB de ~20.000 euro. Guvernul României pare să-și prioritizeze reducerile de deficit și schemele de ajutor de stat pentru firme de partid în detrimentul populației”, afirmă el.

Năsui subliniază că și Austria se confruntă cu probleme fiscale – deficit de 5% și datorie publică de 80% din PIB – dar diferența majoră constă în modul în care guvernul gestionează povara fiscală, evitând să o lase exclusiv pe umerii cetățenilor.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Nicușor Dan, DECUPLAT de la grijile românilor! Nu știe de „explozia” impozitelor: „Nu am mari proprietăți”
Gandul
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Promotor