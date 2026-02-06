Prima pagină » Sport » Mînzatu, la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia: Sportul aduce oamenii împreună

Vicepreședinta Executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a participat vineri la evenimentele oficiale care au marcat debutul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Pe parcursul deplasării, Mînzatu va participa la o serie de întâlniri cu oficiali italieni.
Alexandra-Valentina Dumitru
07 feb. 2026, 01:12, Sport

Vicepreședinta Executivă a Comisiei Europene se află în Republica Italiană pentru o vizită oficială prilejuită de debutul jocurilor olimpice de iarnă. Roxana Mînzatu s-a aflat, vineri, la evenimentul găzduit de președintele Sergio Mattarella și prim-ministrul Giorgia Meloni, organizat cu ocazia găzduirii Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026.

Mînzatu a luat parte la deschiderea oficială pe Stadionul San Siro. La acest moment festiv, Roxana Mînzatu s-a aflat alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

„Sportul este un fenomen absolut special. Aduce oamenii împreună dincolo de granițe, dincolo de diferențe, iar în perioada aceasta inima mișcării olimpice este în Europa. Felicitări tuturor sportivilor care au ajuns pe această scenă globală și mult succes în competiții”, a transmis Mînzatu.

Vizata oficialului european va continua cu o serie de întâlniri cu oficiali italieni și membri ai Parlamentului European, precum și discuții legate de cooperarea în domeniul sportului.

Din postura de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu coordonează componenta sportului european. Mînzatu gestionează direct Programul Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, care oferă oportunități de învățare, mobilitate și cooperare internațională.

