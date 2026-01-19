Roxana Mînzatu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos

În cadrul Forumului, Roxana Mînzatu va lua parte la dezbateri la nivel înalt privind viitorul muncii, impactul transformărilor tehnologice și geopolitice asupra forței de muncă, precum și politicile necesare pentru a asigura o tranziție echitabilă către noile modele economice.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene va interveni în sesiunea publică „Stakeholder Dialogue: Workers in the Driver’s Seat”, unde va aborda modul în care politicile publice trebuie adaptate pentru a sprijini reziliența lucrătorilor, a preveni excluderea de pe piața muncii și a consolida cooperarea dintre guverne, angajatori și organizațiile lucrătorilor într-o economie aflată în schimbare rapidă.

Roxana Mînzatu va participa, de asemenea, la reuniunea „Securing a Future-Ready Workforce for the Next Industrial Era”, axată pe pregătirea forței de muncă pentru noile industrii și lanțuri de aprovizionare. În acest context, ea va sublinia importanța locurilor de muncă de calitate pentru competitivitatea Europei și va prezenta experiența Uniunii Europene în dezvoltarea sistemelor de competențe, a educației și formării profesionale și a programelor de ucenicie, ca modele relevante pentru alte regiuni ale lumii.

Agenda de la Davos include și participarea la o sesiune strategică intitulată „Jobs, growth and geoeconomics: Building a new prosperity agenda”, cu obiectivul de a contribui la conturarea unei noi agende a prosperității, centrată pe investiții în oameni, competențe și inovare.

De asemenea, Roxana Mînzatu va avea o serie de întâlniri bilaterale cu lideri din mediul de afaceri: Denis Machuel (CEO Adecco Group), Karin Rådström (CEO Daimler Truck), Gina Vargiu-Breuer (Chief People and Culture Officer), Arthur Mensch (CEO Mistral AI), Omar Abbosh (CEO Pearson), Maziar Mike Doustdar (CEO Novo Nordisk).

Prezența Roxanei Mînzatu la Forumul Economic Mondial de la Davos reconfirmă angajamentul Comisiei Europene de a plasa drepturile sociale, competențele și locurile de muncă de calitate în centrul proiectului european și al răspunsului la marile transformări globale.