Google și-a retras plângerea împotriva Microsoft privind serviciile cloud. Ancheta Comisiei Europene va continua

Plângerea se referea la practicile de cloud computing ale Microsoft. Retragerea vine la doar o săptămână după ce autoritățile de reglementare ale UE au lansat o investigație proprie, scrie Reuters.

Ancheta vrea să stabilească dacă Microsoft ar trebui să se supună unor reguli menite să-i limiteze puterea în sectorul cloud.

În 2024, Google depusese plângerea la Comisia Europeană. Compania susținea că practicile anticoncurențiale ale Microsoft blocau clienții pe platforma cloud Azure a Microsoft.

În prezent, Amazon domină piața de cloud computing cu o cotă de 30%. Microsoft o urmează cu 20%, iar Google deține 13%.

„Astăzi, retragem plângerea în lumina anunțului recent,” a declarat Giorgia Abeltino, șefa departamentului de afaceri guvernamentale și politici publice pentru Google Cloud Europe. Aceasta a adăugat că Comisia Europeană va evalua acum practicile problematice care afectează sectorul cloud „în cadrul unui proces separat”.

„Continuăm să colaborăm cu factorii de decizie, clienții și autoritățile de reglementare din UE, Marea Britanie și din alte părți,” a afirmat ea. Scopul este „să promovăm libertatea de alegere și deschiderea pe piața cloud”.

Comisia Europeană, care acționează ca autoritate de concurență a UE, investighează în prezent. Ea încearcă să vadă dacă anumite caracteristici ale sectorului cloud pot consolida puterea de piață a Microsoft Azure și Amazon Web Services.

Ancheta urmează să se finalizeze într-un an. Ea ar putea duce la desemnarea ambelor servicii drept „gatekeepers” sub incidența Legii piețelor digitale a UE. Această desemnare le-ar supune unei liste de obligații și interdicții. Aceste măsuri sunt concepute pentru a deschide piețele concurenților și a oferi utilizatorilor mai multe opțiuni.