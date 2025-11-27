Avalanșă pe ghețarul Stubai: schiori și snowboarderi îngropați sub zăpadă

Mai mulți schiori și snowboarderi au fost îngropați joi într-o avalanșă produsă pe ghețarul Stubai din Alpii austrieci, potrivit presei locale.

Trei dintre ei, răniți, au fost transportați cu elicopterul la spital, au informat autoritățile din Tirol prin intermediul agenției Austria Press Agency (APA).

Deocamdată nu se cunoaște gravitatea rănilor.

Echipele de intervenție au declanșat o operațiune masivă de căutare și salvare, la care participă aproximativ 250 de persoane, câini de căutare și mai multe elicoptere, notează AP.

Până la prânz, nouă persoane fuseseră găsite în viață.

Avalanșa s-a produs într-o zonă periculoasă, situată în afara pârtiilor protejate, iar cantitatea mare de zăpadă a ajuns și pe o porțiune inferioară a unei pârtii, determinând închiderea acesteia.