Putin spune că schițele de proiect dintre SUA și Ucraina ar putea sta la baza unui viitor acord de pace

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că propunerile pentru un plan de pace discutate între Statele Unite și Ucraina ar putea fi baza unor acorduri viitoare pentru încheierea războiului din Ucraina.

În cazul în care aceste propuneri de pace nu se vor materializa, iar acordul nu va fi atins, Rusia va continua să lupte.

„În general, suntem de acord că aceasta poate fi baza pentru viitoarele acorduri”, a spus Putin.

El a mai zis că varianta planului discutat de Statele Unite și Ucraina la Geneva a fost transmisă Rusiei.

Vladimir Putin a declarat că Statele Unite iau în considerare poziția Rusiei, doar că anumite aspecte necesită încă discuții. El a afirmat că, dacă Europa dorește un angajament de a nu fi atacată, Rusia este dispusă să ofere un astfel de angajament.

„Trupele ucrainene trebuie să se retragă din teritoriile pe care le dețin, iar apoi luptele vor înceta. Dacă nu pleacă, atunci vom realiza acest lucru prin mijloace armate. Asta e tot”, a declarat Putin.

El a precizat că forțele rusești avansează în Ucraina mai rapid.

Putin a spus, de altfel, că nu recunoaște conducerea ucraineană ca legitimă și că, din acest motiv, semnarea unui acord cu Ucraina nu are validitate legală.

Este esențial, a mai zis el, ca orice acord să fie recunoscut de comunitatea internațională și ca aceasta să recunoască câștigurile Rusiei în Ucraina.

El a respins ideea că trimisul Statelor Unite, Steve Witkoff, ar fi favorizat Moscova în negocierile de pace, catalogând această afirmație drept o „prostie”.