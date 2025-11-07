Austria descoperă o ascunzătoare de arme legată de Hamas la Viena. Posibile atacuri teroriste vizau instituții evreiești din Europa

Descoperirea a fost făcută de Serviciul de Informații și Securitate al Statului (DSN), în urma unei anchete internaționale care vizează o rețea teroristă cu ramificații în Europa. Potrivit autorităților, armele ar fi putut fi folosite în posibile atacuri teroriste asupra unor instituții israeliene sau evreiești din Europa.

Armele au fost găsite într-o valiză ascunsă într-un depozit închiriat din Viena și includeau cinci pistoale și zece încărcătoare. Ministerul de Interne austriac a precizat că ancheta a început după ce informații din cooperarea internațională de securitate au indicat existența unui grup care a introdus arme în Austria pentru a pregăti atacuri teroriste.

În cadrul operațiunii, un cetățean britanic de 39 de ani a fost arestat luni la Londra, în urma unei acțiuni coordonate cu Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie. Suspectul, care ar avea legături directe cu ascunzătoarea de arme din Viena, se află acum în arest preventiv până la următoarea sa înfățișare la Tribunalul Magistraturii din Westminster.

Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a declarat că acest caz demonstrează eficiența rețelei internaționale de colaborare a DSN și angajamentul Austriei de a combate orice formă de extremism.

„Cazul actual arată încă o dată că DSN dispune de o rețea internațională excelentă și ia măsuri consecvente împotriva tuturor formelor de extremism. Misiunea este clară: toleranță zero față de teroriști”, a afirmat Karner.

Ancheta privind ascunzătoarea de arme Hamas Viena continuă, iar autoritățile austriece colaborează cu partenerii internaționali pentru a stabili dacă există și alte depozite de armament pe teritoriul Europei.