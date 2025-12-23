Pentagonul apelează la xAI, compania lui Elon Musk, pentru fluxurile guvernamentale sensibile

Colaborarea dintre Pentagon și xAI are ca scop consolidarea fluxurilor de lucru sensibile și sprijinirea operațiunilor militare, utilizând instrumente AI avansate.

Potrivit comunicatului oficial, capabilitățile „de ultimă generație” ale familiei de modele Grok vor fi integrate în platforma GenAI.mil, lansată recent de Departamentul Apărării.

Începând cel mai devreme din 2026, aproximativ 3 milioane de angajați militari și civili vor putea accesa în siguranță aceste instrumente AI pentru sarcini zilnice, inclusiv pentru gestionarea informațiilor guvernamentale sensibile, dar neclasificate.

Reprezentanții xAI susțin că tehnologia poate fi folosită atât pentru activități administrative la nivel federal, statal și local, cât și pentru „misiuni critice” desfășurate în prima linie a operațiunilor militare.

Grok este conceput să analizeze date în timp real, oferind personalului un avantaj informațional și o mai bună conștientizare a situației globale, inclusiv prin acces la informații live de pe platforma X.

Departamentul american al Apărării a precizat că utilizarea acestor instrumente va respecta protocoalele stricte de securitate, permițând angajaților să folosească AI pe sisteme guvernamentale securizate fără riscul încălcării regulilor de confidențialitate.

xAI a mai transmis că parteneriatul ar putea fi extins în viitor pentru sarcini clasificate, compania intenționând să pună la dispoziție modele AI optimizate special pentru utilizarea guvernamentală în contexte operaționale sensibile.

Oficialii Pentagonului au subliniat că acest acord reprezintă un nou pas în dezvoltarea ecosistemului de inteligență artificială al SUA, cu accent pe viteză, securitate și superioritate decizională, și marchează un moment important în ceea ce administrația americană numește „revoluția AI” a Statelor Unite.