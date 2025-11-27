Noi tensiuni. Putin spune că refuză să semneze documente de pace. Care este motivul invocat

Liderul de la Kremlin afirmă că mandatul președintelui Volodimir Zelenski ar fi expirat și că refuzul Kievului de a organiza alegeri ar anula legitimitatea instituțiilor ucrainene.

Autoritățile de la Kiev au explicat în repetate rânduri că legea marțială, impusă în contextul invaziei ruse, nu permite organizarea de alegeri naționale, scrie Reuters.

Putin condiționează încetarea ostilităților

În aceeași declarație, Putin a precizat că Rusia este pregătită să înceteze ostilitățile dacă forțele ucrainene se retrag din teritoriile revendicate de Moscova.

Liderul rus a subliniat că, în absența unei retrageri voluntare, trupele ruse „vor alunga” armata ucraineană prin mijloace militare. Deși nu a precizat exact regiunile vizate, afirmațiile sale sugerează că Moscova include în aceste revendicări atât teritoriile din est – Donețk și Luhansk – cât și pe cele din sud, Herson și Zaporojie, anexate unilateral de Rusia în septembrie 2022, deși nu sunt controlate integral.

Planul american de pace, punct de plecare

Putin a confirmat, de asemenea, că Statele Unite au transmis Rusiei versiunea discutată la Geneva a unui proiect de plan de pace convenit împreună cu Ucraina.

Acesta ar putea, potrivit liderului rus, să constituie „o bază” pentru negocierile viitoare, deși anumite puncte necesită în continuare discuții.

Emisarul american Steve Witkoff ar urma să viziteze Moscova săptămâna viitoare pentru a continua dialogul diplomatic.

Moscova respinge acuzațiile privind intențiile militare

În final, Putin a respins categoric afirmațiile potrivit cărora Rusia ar intenționa să atace Europa, calificându-le drept „ridicole”.

El s-a arătat deschis unor discuții „serioase” privind securitatea europeană și găsirea unei soluții pentru a pune capăt crizei politico-militare Rusia-Ucraina, care durează de mai bine de patru ani.