Unele vedete au purtat insigne în semn de protest împotriva ICE la Globurile de Aur

Insignele alb-negru afișau sloganuri precum „BE GOOD” și „ICE OUT”, introducând o perspectivă politică în gala de premiere după ceremonia relativ apolitică de anul trecut.

Mark Ruffalo, Wanda Sykes și Natasha Lyonne au purtat insignele pe covorul roșu, iar alte vedete erau așteptate să le aibă și ele expuse, potrivit AP.

De la împușcăturile de miercuri, au izbucnit proteste în toată țara. Unele proteste au dus la ciocniri cu forțele de ordine, în special în Minneapolis, unde ICE desfășoară cea mai mare operațiune de aplicare a legii privind imigrația de până acum.

„Avem nevoie ca fiecare parte a societății civile, fiecare societate să se exprime”, a declarat Nelini Stamp de la Working Families Power, una dintre inițiatoarele insignelor anti-ICE. „Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de oamenii care reflectă societatea.”

Insigne cu mesaj pentru milioane de telespectatori

Ideea pentru insignele „ICE OUT” a început cu un schimb de mesaje text la începutul acestei săptămâni, între Stamp și Jess Morales Rocketto, directoarea executivă a unui grup de advocacy latino numit Maremoto.

Ele știu că momentele culturale de mare profil pot introduce milioane de telespectatori în problemele sociale. Acesta este al treilea an de activism la Globurile de Aur pentru Morales Rocketto, care a mobilizat anterior Hollywood-ul pentru a protesta față de politicile de separare a familiilor ale administrației Trump. Stamp a spus că se gândește mereu la premiile Oscar din 1973, când Sacheen Littlefeather i-a luat locul lui Marlon Brando și a refuzat premiul pentru a protesta față de portretizarea nativilor americani în industria divertismentului american.