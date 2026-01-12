Globurile de Aur 2026. Care au fost cele mai bune ținute purtate de celebrități pe covorul roșu

Prima săptămână de întoarcere la muncă după sărbători și o pauză de iarnă excepțional de lungă a fost destul de brutală. Dar, din fericire, avem ceva interesant de așteptat: strălucirea sezonului premiilor și moda care vine odată cu el.

A 83-a ediție a Globurilor de Aur a avut loc noaptea trecută iar celebritățile care au pășit pe covorul roșu au strălucit în ținute emblematice, extravagante dar reprezentative pentru fiecare în parte. De la un Schiaparelli personalizat, la broderia autentică marca Givenchy, până la semnătura clasică Chanel prin touch-ul cu pene, vedetele au fost în centrul atenției seara trecută prin ținutele bijuterie pe care le-au purtat, scrie The Cut.

Lista celor mai bine îmbrăcate celebrități este ceea ce oamenii așteaptă cel mai mult după o seară de spectacol și entertainment cum a fost cea de la Globurile de Aur. Așadar, cele mai bune ținute sunt aici.

Jennifer Lawrence în Givenchy

Nominalizată la premiul pentru cea mai bună actriță, Jennifer Lawrence, își face un rol important în sezonul premiilor. Purtând o rochie transparentă din tul, personalizată de Givenchy de Sarah Burton, cu cusături satinate și broderie florală cu paiete, completată de un bomber cu guler șal din satin, roz pudră – este cea mai bună alegere.

Selena Gomez în Chanel

Selena Gomez știe cum să iasă în evidență în stilul Hollywood-ului de altădată cu buzele într-o culoare de roșu îndrăzneț, bobul clasic și rochia cu umăr decupat, din pene, personalizată de Matthieu Blazy. Arată de parcă a ieșit de pe platourile de filmare ale filmului „Văduva din Monte Carlo”!

Miley Cyrus în Saint Laurent

Miley Cyrus a intrat pe covorul roșu ca o wreaking ball, în toate modurile potrivite, în Saint Laurent. O ținută elegantă cu umeri și ochelari de soare remarcabili. Merită toate aplauzele.

Amanda Seyfried în Atelier Versace

Amanda Seyfried a ales culoarea Pantone a anului acesta, „cloud dancer”, și chiar a funcționat. Purtând o rochie Atelier Versace din mătase georgette de culoare ivory, cu o stolă învăluitoare, a completat întreaga ținută cu un colier cu diamante și cercei Tiffany & Co. Un alb de victorie!

Timothée Chalamet în Chrome Hearts

Aceasta este ținuta care a divizat scena modei în această seară. Timothée Chalamet și-a făcut propriile reguli în acest sezon de premii. În timp ce majoritatea celorlalți bărbați revin la smokingul închis la culoare, clasic și autentic, Timothée a vibrat în Chrome Hearts.

Ariana Grande în Vivienne Westwood

În seara de la Globurile de Aur, se pare că Ariana Grande a depășit stilul vestimentar al Glindei („Wicked”). Într-o ținută emblematică marca Vivienne Westwood, personalizată, Ariana a atras multe priviri de admirație, mai ales prin extravaganța rochiei, atipică prin forma sa.

Julia Roberts în Armani Privé

Julia Roberts, una dintre ultimele vedete de cinema rămase din epoca de aur a Hollywood-ului, este din nou pe covorul roșu. Actrița emblematică și-a făcut intrarea grandioasă la cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur în această seară, într-o ținută care a surprins. Ea a purtat o rochie de catifea neagră cu mânecă lungă, din mătase, realizată la comandă de Giorgio Armani Privé.

Michael B. Jordan în Prada

Vedeta din Sinners, Michael B. Jordan, a apărut pe covorul roșu într-un smoking Prada maro ciocolatiu cu două rânduri de nasturi, dovedind că maro este noul negru în acest sezon. Ochelarii cu lentile coniac au fost cireașa de pe tort. A fost o altă victorie pentru Michael B. și stilistul său de lungă durată, Jason Bolden.

Jenna Ortega în Dilara Findikoglu

Jenna Ortega, vedeta serialului Wednesday, a început anul cu o nominalizare la Globul de Aur pentru munca sa în cel de-al doilea sezon al serialului. Actrița a pășit pe covorul roșu purtând o rochie neagră cu decupaje laterale dramatice. A accesorizat-o cu cercei și inele din argint.