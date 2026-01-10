A apărut o nouă înregistrare video cu împușcăturile din Minneapolis

Filmările de 47 de secunde, obținute de publicația Alpha News din Minnesota, o arată pe Renee Nicole Good stând la volanul mașinii sale și vorbind cu ofițerul, potrivit The Guardian.

Vicepreședintele american JD Vance a distribuit înregistrarea pe rețelele de socializare, comentând că agentul a acționat în autoapărare. Oficialii locali au insistat că femeia nu reprezenta niciun pericol.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn’t hit by a car, wasn’t being harassed, and murdered an innocent woman. The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

Moartea ei a stârnit proteste în toată SUA. Protestele din apropierea locului uciderii lui Good au atras mii de persoane, în timp ce unii democrați din Congres au amenințat că vor reține finanțarea Departamentului de Securitate Internă, sub comanda căruia operează Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA.

Administrația președintelui Donald Trump susține că Good a încercat să-l calce pe agentul Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) după ce a blocat drumul și i-a împiedicat munca.

Filmările încep cu ofițerul coborând din mașină și filmând vehiculul lui Good în timp ce acesta se plimbă în jurul lui. Un câine se află pe bancheta din spate.

Good spune: „E în regulă, omule. Nu sunt supărat pe tine.”

O a doua femeie, despre care se crede că este partenera ei, stă pe stradă și filmează interacțiunea cu telefonul mobil. Se pare că îi spune agentului ICE: „Vrei să vii la noi? Eu zic să te duci și să-ți iei prânzul, băiete mare.”

Un alt agent se apropie de Good din partea șoferului și spune: „Ieși din mașină”.

Agentul care filmează clipul se mișcă în fața mașinii lui Good în timp ce aceasta dă cu spatele.

În câteva secunde haotice, ea rotește volanul spre dreapta și trage înainte.

În partea finală a videoclipului, mașina este văzută virând pe șosea.

Alte videoclipuri publicate anterior de la fața locului îi arată pe agenții ICE din jurul vehiculului rămânând în picioare în timp ce SUV-ul maro s-a izbit de marginea drumului.

FBI-ul investighează incidentul.