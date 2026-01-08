Prima pagină » Știrile zilei » J.D. Vance îi ia apărarea agentului ICE care a omorât o femeie: A acționat în autoapărare

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că agentul federal de imigrație care a ucis miercuri o femeie în Minneapolis, a acționat pentru a se apăra, susținând că acesta a fusese anterior grav rănit după ce a fost lovită de o mașină.
08 ian. 2026, 22:12, Știri externe

„A ripostat. S-a apărat. Motivul pentru care această femeie e moartă este pentru că a încercat să lovească pe cineva cu mașina ei, iar tipul acela a acționat în autoapărare”, a spus joi vicepreședintele Vance, citat de ABC News. 

Acesta a mai afirmat că agentul Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) implicat fusese anterior lovit de o mașină. Acesta a spus că agentul era să fie ucis în urmă cu șase luni, când a fost tras de un autoturism și a suferit răni care au necesitat peste 30 de copci la un picior. „Deci crezi că poate e puțin sensibil la ideea că cineva îl lovește cu o mașină”, a afirmat, citat de Reuters. 

De asemenea, vicepreședintele a criticat și modul în care mass-media a relatat incidentul de miercuri. „Modul în care presa, în general, a relatat această știre a fost o rușine absolută. Și pune în pericol ofițerii noștri în fiecare zi”, a spus, citat de Associated Press. 

Miercuri, un agent ICE a ucis o femeire care se afla în propriul vehicul, în cadrul unei operațiuni din orașul Minneapolis din statul Minnesota. Departamentul de Securitate Internă a declarat că femeia ar fi încercat să treacă cu mașina peste agenții aflați la fața locului.

