Aproximativ 100 de membri ai comunităților religioase, arestați la protestele anti-ICE din Minneapolis

Printre cei arestați de forțele de ordine se află membri ai comunităților baptiste, luterane, catolice, evreiești și unitariene universaliste. Aceștia solicită încetarea arestărilor efectuate de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) în zonă.

„Everybody’s got a right to live and before this campaign fails, we’ll all go down to jail” Dozens of clergy block the street as part of an anti-ICE sit-in at the MPLS-St. Paul airport, as police prepare to make arrests. Watch live: https://t.co/5rOtK8YjOu pic.twitter.com/BwgyBUzQWS — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 23, 2026

„Aproximativ 100 de clerici” au fost arestați, potrivit lui Trevor Cochlin de la Faith in Minnesota, unul dintre organizatorii protestului de la Aeroportul Internațional Minneapolis-St. Paul, relatează The Telegraph.

Momentan, detaliile acuzațiilor care le sunt aduse nu au fost făcute publice.

De asemenea, protestatarii au mai subliniat faptul că aproximativ 2.000 de persoane au fost deportate prin aeroport în ultima perioadă.

Proteste în Minneapolis, după ce o femeie a fost împușcată mortal de un agent ICE

Potrivit The Wall Street Journal, agenții ICE au fost mobilizați în masă în Minnesota, în ceea ce Departamentul Securității Interne a descris ca fiind cea mai mare operațiune din istoria sa. Minneapolis a devenit epicentrul protestelor după ce la începutul acestui an, Renee Good, o femeie de 37 de ani, a fost împușcată mortal de un agent ICE.

În replică, la momentul respectiv, ICE a declarat că agentul a tras în legitimă apărare, deoarece se temea pentru viața sa. Administrația a acuzat-o acuzat pe femeia în vârstă de 37 de ani că a încercat să-l calce cu mașina pe ofițer.