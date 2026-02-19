Prima pagină » Social » Cinci cămătari din Dâmbovița, reținuți. Liderul cerea dobânzi de 30% pe lună

Cinci cămătari din Dâmbovița, reținuți. Liderul cerea dobânzi de 30% pe lună

Cinci membri ai grupării de cămătari din Dâmbovița au fost reținuți în urma perchezițiilor DIICOT. Aceștia sunt prezentați, joi, Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, după ce ancheta a scos la iveală că încasau dobânzi lunare uriașe, sub amenințarea cu moartea.
Sursa foto: Alex Nicodim / MediafaxFoto
Alexandra-Valentina Dumitru
19 feb. 2026, 14:03, Social

După audierile care au urmat celor opt percheziții de miercuri, procurorii au dispus reținerea a cinci persoane, în timp ce o a șasea a fost plasată sub control judiciar.

Grupul s-a format în jurul unui bărbat de 51 de ani, care folosea propria reputație în lumea interlopă pentru a coordona activitatea și pentru a intimida victimele.

Din datele de la dosar rezultă că liderul grupării oferea împrumuturi cu dobânzi cuprinse între 10% și 30% pe lună. Doar din aceste dobânzi, membrii grupului au încasat sume cuprinse între 81.000 și 459.000 de euro de la persoanele împrumutate.

Joi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat pentru a decide arestarea preventivă a doi dintre suspecți și arestul la domiciliu pentru ceilalți trei.

În cadrul descinderilor, polițiștii au ridicat bani, sisteme de monitorizare video, documente și două mașini. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Miercuri, politiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală au descins la opt adrese din județul Dâmbovița. Vizată a fost o grupare de criminalitate organizată care, începând cu anul 2023, ar fi oferit împrumuturi ilegale cu dobânzi uriașe. Anchetatorii au stabilit că membrii grupului profitau de vulnerabilitatea victimelor și, prin amenințări cu moartea sau acte de violență, le forțau să cedeze sume mari de bani, terenuri și imobile. Până la momentul perchezițiilor, prejudiciul estimat doar din dobânzi depășise suma de 500.000 de euro.

