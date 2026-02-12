Prima pagină » Justiţie » Cocaină adusă din Spania prin curier, descoperită la București. Patru tineri reținuți de DIICOT

Potrivit anchetatorilor, drogurile erau destinate vânzării, inclusiv în cluburile din București.
Cocaină adusă din Spania prin curier, descoperită la București. Patru tineri reținuți de DIICOT
Maria Miron
12 feb. 2026, 16:05, Justiţie

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au reținut miercuri patru bărbați, cu vârste între 20 și 32 de ani, dintre care doi recidiviști, acuzați de trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii februarie, aceștia ar fi procurat aproximativ 400 de grame de cocaină din Spania și ar fi introdus drogul în România pentru a-l vinde ulterior.

Coletul, interceptat în București

Substanța interzisă a fost ascunsă într-un colet, printre haine, și trimisă în țară prin intermediul unei firme de curierat internațional. Suspecții au fost prinși în flagrant, în București, la scurt timp după ce au preluat coletul cu substanța interzisă.

Din investigații a reieșit că drogul era destinat comercializării, inclusiv în zona cluburilor din Capitală.

Cei patru, propuși pentru arestare preventivă

În cursul zilei de joi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a celor patru inculpați pentru 30 de zile.

Prinderea în flagrant și documentarea cazului au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

