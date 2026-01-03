Prima pagină » Știri externe » Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro

Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață lovituri militare asupra Venezuelei și au anunțat că președintele Nicolás Maduro a fost capturat și scos din țară. La scurt timp a venit și o primă reacție de la Moscova.
Gabriel Negreanu
03 ian. 2026, 12:39, Știri externe

Președintele american Donald Trump a susținut într-o postare pe rețelele sociale că operațiunea a fost „de amploare” și că Maduro (împreună cu soția sa) a fost reținut și evacuat din țară.

Prima reacție a Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a condamnat ceea ce a descris ca fiind un act de „agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei, solicitând reținere și avertizând împotriva unei escaladări suplimentare.

„Pretextele invocate pentru a justifica aceste acțiuni sunt nefondate. Ostilitatea ideologică a prevalat asupra pragmatismului practic și asupra dorinței de a construi relații bazate pe încredere și previzibilitate”, se arată în declarație.

Relația dintre Rusia și regimul condus de Nicolás Maduro este una de parteneriat strategic construită pe sprijin politic și pe interese economice/energetice. Kremlinul l-a tratat pe Maduro ca pe un aliat important în America Latină

