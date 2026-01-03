Prima pagină » Știri externe » După ore de tăcere China reacționează după atacul SUA în Venezuela și capturarea lui Maduro

China precizat prin vocea ministerului de externe că este „profund șocată” de loviturile SUA în Venezuela și condamnă capturarea lui Maduro.
Gabriel Negreanu
03 ian. 2026, 17:18, Știri externe

China a reacționat la evenimentele de astăzi din Venezuela, condamnând loviturile lansate de Statele Unite și capturarea președintelui Nicolas Maduro.

Într-un comunicat, Ministerul chinez de Externe a afirmat că operațiunea militară ar fi încălcat dreptul internațional și a declarat că este „profund șocat” și „condamnă ferm folosirea forței de către SUA împotriva unei țări suverane, precum și folosirea forței împotriva președintelui unei țări”.

Beijingul a susținut că se opune „comportamentului hegemonic” al Washingtonului, pe care îl consideră o încălcare gravă a dreptului internațional, o atingere adusă suveranității Venezuelei și un factor care „amenință pacea și securitatea în America Latină și Caraibe”.

Totodată, China a cerut Statelor Unite „să respecte dreptul internațional și scopurile și principiile Cartei ONU” și să „înceteze să violeze suveranitatea și securitatea altor țări”.

Trump: „Am urmărit capturarea lui Maduro în timp real, ca un show TV”, dintr-o cameră de la Mar-a-Lago

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a urmărit în timp real operațiunea în urma căreia liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțe americane, comparând desfășurarea raidului cu „un show de televiziune”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu telefonic la Fox News.

Trump a spus că s-a aflat într-o cameră din complexul său Mar-a-Lago, înconjurat de mai multe persoane, inclusiv generali, și că a putut vedea „fiecare aspect” al acțiunii, pe care a descris-o drept „extrem de complexă”. El a lăudat „viteza” și „violența” manevrei și a susținut că militarii ar fi pătruns prin uși metalice pentru a-l scoate pe Maduro „în câteva secunde”.

Capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, a fost anunțată anterior de Trump într-o postare pe Truth Social, în care a afirmat că cei doi au fost „capturați și scoși din țară” în urma unor lovituri „de amploare” asupra Venezuelei. O sursă citată de Reuters a indicat că în echipa de capturare s-ar fi aflat și forțe speciale americane, inclusiv Delta Force, iar oficiali americani au sugerat că Maduro va fi judecat în SUA, unde a fost inculpat încă din 2020 pentru acuzații legate de narcoterorism.

