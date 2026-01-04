Ce se întâmplă în Venezuela la o zi după capturarea lui Maduro de către SUA

Caracas, capitala țării, a fost neobișnuit de liniștită duminică, cu foarte puține vehicule în trafic, scrie AP.

Magazinele alimentare, benzinăriile și alte afaceri au fost, în mare parte, închise.

Sâmbătă, se formaseră cozi uriașe la magazine și benzinării, în timp ce venezuelenii, cuprinși de incertitudine, își făceau provizii în eventualitatea izbucnirii unor revolte.

Drumurile, de obicei pline de alergători și bicicliști, erau pustii, iar palatul prezidențial era păzit de civili înarmați și de militari.

În afara capitalei, în statul La Guira, familiile ale căror case au fost avariate de exploziile din timpul operațiunii de capturare a lui Maduro și a soției sale încă strângeau dărâmăturile. Unele clădiri au rămas cu pereții spulberați.

După această schimbare radicală de regim și promisiunile lui Donald Trump că Statele Unite vor „administra” Venezuela cu ajutorul vicepreședintei lui Maduro, Delcy Rodríguez, nimeni din țară nu părea să știe care este situația de fapt sau ce urmează să se întâmple.

Într-un cartier sărac din estul orașului Caracas, muncitorul în construcții Daniel Medalla stătea pe treptele unei biserici catolice și le spunea enoriașilor că nu se va ține slujba.

Medalla este de părere că străzile au rămas pustii nu pentru că oamenii se tem de un nou atac, ci de frica represaliilor guvernamentale în cazul în care ar îndrăzni să sărbătorească, având în vedere represiunea dură a regimului de după alegerile tensionate.

„Tânjeam după asta”, a declarat Medalla, în vârstă de 66 de ani, referindu-se la înlăturarea lui Maduro.