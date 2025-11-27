Cultură de canabis descoperită în camera unui bebeluș. Minisera era amplasată chiar lângă pătuț

Descoperirea a fost făcută în această săptămână la Lyon. Polițiștii au descoperit două plante într-o miniseră amenajată lângă pătuțul unui copil de 10 luni, într-un apartament din arondismentul 9 al orașului Lyon, conform informațiilor furnizate de Le Progrès și confirmate de Le Figaro.

Polițiștii au intrat în apartament fiind chemați să aplaneze o ceartă domestică zgomotoasă. Ei au fost chemați de vecinii care se temeau pentru siguranța tinerei.

Cuplul, doi tineri în vârstă de treizeci de ani, le-a spus polițiștilor că a fost vorba doar de o „ceartă verbală”, fără amenințări fizice, a declarat o sursă apropiată anchetei. Totuși, polițiștii au insistat să facă o inspecție a apartamentului pentru a se asigura că nu există niciun pericol.

Atunci au descoperit obiectul neobișnuit în dormitorul bebelușului cuplului. În interior se afla o miniseră dotată cu o lampă și un ventilator. Situată lângă patul copilului, aceasta conținea două plante mari de canabis.

Tatăl a susținut inițial că producea o substanță legală, dar testele au demonstrat că plantele au o concentrație mare din substanța psihoactivă a canabisului.

Cei doi părinți au fost arestați pentru posesie de droguri și neglijență parentală. În paralel, copilul a fost luat de autorități. El a fost dus la spital pentru un control care nu a evidențiat probleme medicale.

Copilul va rămâne în grija statului, în timp ce părinții săi au fost plasați sub supraveghere judiciară în așteptarea procesului.