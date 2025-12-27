Italia sărbătorește primul copil născut într-un sat în ultimii 30 de ani. Motivul dezastrului demografic

Pagliara dei Marsi, un sat rural vechi situat pe versanții muntelui Girifalco, în regiunea Abruzzo din Italia, a sărbătorit un eveniment rar. Pentru prima dată în aproape 30 de ani, s-a născut un copil.

Lara Bussi Trabucco este primul copil născut în sat de aproape trei decenii. La botezul ei, care a avut loc în biserica din fața casei sale, a participat întreaga comunitate. Fetița a devenit principala „atracție turistică”.

„Au venit oameni care nici măcar nu știau că Pagliara dei Marsi există, doar pentru că auziseră de Lara”, a spus mama ei, Cinzia Trabucco. „La doar nouă luni, este deja faimoasă”.

Italia: Criza demografică se agravează

Sosirea Larei este un simbol al speranței, dar și un memento al crizei demografice din Italia. În 2024, numărul nașterilor din țară a atins un minim istoric de 369.944. Tendința negativă durează de 16 ani, potrivit cifrelor de la Istat, agenția națională de statistică.

Rata fertilității a scăzut la un nivel record. Media este de 1,18 copii născuți de femeile în vârstă fertilă în 2024. Este una dintre cele mai scăzute din UE.

Datele preliminare pentru primele șapte luni ale anului 2025 indică o scădere și mai accentuată. Regiunea Abruzzo a înregistrat o scădere de 10,2% a numărului de nașteri față de aceeași perioadă din 2024.

Bonusul de 1.000 de euro nu rezolvă problema

Paolo și Cinzia au primit o plată unică de 1.000 de euro după nașterea Larei. Este un „bonus pentru copii” introdus de guvernul Giorgiei Meloni ca parte a angajamentului de a combate „iarna demografică” a Italiei. De asemenea, primesc o alocație pentru copii de aproximativ 370 de euro pe lună, scrie The Guardian.

Dar principala lor dificultate este jonglarea între îngrijirea copiilor și muncă. Sistemul italian de sprijin pentru îngrijirea copiilor este cronic insuficient. Administrația Meloni nu și-a respectat promisiunea de a crește numărul creșelor.

„Stimulentele financiare nu sunt suficiente pentru a opri această tendință”, a spus Trabucco. „Întregul sistem trebuie revoluționat. Suntem o țară cu impozite mari, dar acest lucru nu se traduce printr-o calitate bună a vieții”.

Motivele declinului demografic

Motivele declinului sunt numeroase. Nesiguranța locului de muncă și valul uriaș de emigrare a tinerilor sunt printre principalele cauze. Sprijinul inadecvat acordat mamelor care lucrează agravează situația. Creșterea infertilității masculine este un alt factor. Un număr tot mai mare de persoane aleg să nu aibă copii.

Multe femei care rămân însărcinate sunt nevoite să părăsească piața muncii. Ulterior se luptă să reintre pe piața muncii.

Italia: Maternități în pericol de închidere

La aproximativ o oră de mers cu mașina de Pagliara dei Marsi se află Sulmona. Ritmul accelerat al depopulării a dus la o luptă pentru salvarea maternității de la închidere.

Secția a asistat la nașterea a 120 de copii în 2024. Este cu mult sub numărul de 500 necesar pentru ca secțiile de maternitate să își mențină finanțarea. Dacă se va închide, femeile însărcinate vor trebui să se deplaseze la L’Aquila, la aproximativ o oră distanță.

„Regiunea este vastă și, mai ales iarna, condițiile de călătorie pot fi periculoase”, a spus Gianluca Di Luigi, ginecolog la spital. „Cum poți să le dai femeilor bani pentru a face copii, fără să le garantezi un loc sigur în care să nască?”.