Un bebeluș palestinian a murit marți din cauza hipotermiei în Fâșia Gaza, subliniind condițiile umanitare sumbre din teritoriu, în timp ce liderii mondiali se adunau în stațiunea elvețiană Davos, unde planul de încetare a focului în Gaza al președintelui Donald Trump este o prioritate.
Un bebeluș a murit din cauza frigului în Gaza
Sursa: Mediafax foto
Laurentiu Marinov
20 ian. 2026, 18:46, Știri externe

Familia a găsit bebelușul, o fetiță de 3 luni, marți dimineață, înghețată în cortul lor din cartierul Daraj din orașul Gaza.

Tatăl bebelușului a declarat pentru Associated Press că bebelușul a murit de frig.

Bărbatul, care a lucrat în Israel înainte de război, locuiește cu soția sa și ceilalți șapte copii ai lor într-un cort improvizat, după ce casa lor a fost distrusă în timpul războiului.

Familia a dus-o pe fată la spitalul Al-Ahly, unde un medic a declarat-o decedată din cauza hipotermiei, a declarat unchiul ei. Și Ministerul Sănătății a confirmat că bebelușul a murit din cauza hipotermiei.

Familia se numără printre sutele de mii de oameni care se adăpostesc în tabere de corturi și clădiri devastate de război în Gaza, o zonă care se confruntă cu ierni reci și umede, cu temperaturi care scad sub 10 grade Celsius noaptea.

Bebelușul a fost al nouălea copil care a murit din cauza frigului sever în această iarnă în Gaza, potrivit ministerului sănătății din Fâșia Gaza

Supravegherea armistițiului din Gaza, baza Consiliului Păcii

În timp ce palestinienii din enclava devastată de război se chinuie să supraviețuiască în tabere de refugiați, Donald Trump speră să-și înființeze noul Consiliu al Păcii la Forumul Economic Mondial de la Davos. Inițiativa, concepută inițial pentru a supraveghea armistițiul din Gaza, se confruntă însă cu multe necunoscute cu privire la componența și domeniul de aplicare al acesteia.

Israelul a început marți să demoleze sediul din Ierusalim al agenției ONU pentru refugiații palestinieni, continuând represiunea împotriva unui organism pe care l-a acuzat de mult timp de părtinire anti-Israel.

 

 

