Bebeluș cu arsuri pe 65% din corp după un incendiu la Geoagiu

Pompierii Detașamentului Orăștie au intervenit de urgență cu 2 autospeciale de stingere și cu o ambulanță SMURD la un incendiu izbucnit într-o casă din Geoagiu.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar echipajul SMURD a intervenit pentru acordarea primul ajutor medical copilului de 5 luni care avea arsuri pe aproximativ 65% din suprafața corpului.

Cele mai multe arsuri le avea bebelușul pe față, piept și mâini.

A fost transportat de urgență la spitalul din Orăștie.

Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.