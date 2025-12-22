Prima pagină » Social » Bebeluș cu arsuri pe 65% din corp după un incendiu la Geoagiu

Bebeluș cu arsuri pe 65% din corp după un incendiu la Geoagiu

Un bebeluș de numai 5 luni a suferit arsuri pe circa 65% din suprafața corpului în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din Geoagiu, județul Hunedoara.
Laura Buciu
22 dec. 2025, 14:49, Social

Pompierii Detașamentului Orăștie au intervenit de urgență cu 2 autospeciale de stingere și cu o ambulanță SMURD la un incendiu izbucnit într-o casă din Geoagiu.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar echipajul SMURD a intervenit pentru acordarea primul ajutor medical copilului de 5 luni care avea arsuri pe aproximativ 65% din suprafața corpului.

Cele mai multe arsuri le avea bebelușul pe față, piept și mâini.

A fost transportat de urgență la spitalul din Orăștie.

Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.

